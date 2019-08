Oprava cesty v Bratislave skomplikovala dopravu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 28. augusta (TASR) - Oprava asfaltu na križovatke Ulica svornosti - Popradská v Bratislave skomplikovala v stredu dopravu v meste. Magistrát priznal, že hoci sa stavebné práce mali začať v stredu v noci a trvať do nedele 1. septembra večera, vzhľadom na nepriaznivú víkendovú predpoveď počasia začal zhotoviteľ bez súhlasu mesta stavebné práce skôr, a to v čase rannej dopravnej špičky.Obmedzenie dopravy skomplikovalo dopravnú situáciu v tejto časti Bratislavy, a preto magistrát pristúpil k dočasnému pozastaveniu stavby.napísalo na sociálnej sieti mesto.Práce na vozovke na Ulici svornosti sa realizujú už dlhší čas. Mesto tu zriaďuje bus pruh, ktorý má prispieť k plynulejšej a rýchlejšej MHD v tomto úseku. Súčasťou prác je aj oprava asfaltového povrchu vozovky na spomínanej križovatke Ulica svornosti-Popradská.Magistrát vodičov varuje, že dopravné obmedzenia súvisiace s preasfaltovaním stredu križovatky budú rozsiahle, a neodporúča preto až do nedele večera používať na cestu do centra mesta Gagarinovu, ale Slovnaftskú ulicu.tvrdí mesto.Do nedele bude pre práce aj vylúčená premávka trolejbusov na Dolné hony. Linky 201 a 202 budú premávať len po zastávku cintorín Vrakuňa, kde bude zriadené výstupište pred cintorínom. Náhradná autobusová linka X71 bude premávať s trasou cintorín Vrakuňa – Čiližská a autobusy budú zastavovať na všetkých zastávkach liniek 201 a 202.