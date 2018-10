S. Pánis: Obchodné vojny vo svete neprerastú do globálnej krízy

Analytik J&T banky Stanislav Pánis. Foto: Tablet.TV Foto: Tablet.TV

Bratislava 18. októbra (TASR) – Svetové akciové trhy sú v posledných dňoch rozkolísané. V pozadí sú aj stupňujúce sa obchodné vojny vo svete. Žiadna z nich však neprerastie do extrémnych rozmerov a nespôsobí globálnu krízu podobnú tej v roku 2008. V diskusnej relácii na Tablet TV to vyhlásil analytik J&T banky Stanislav Pánis.upozornil Pánis.Slovensko by dôsledky obchodnej vojny Čína - USA nemalo vážnejšie pocítiť.konštatoval Pánis s tým, že obchodné konflikty nebudú gradovať. „Nepočítame s tým v našich scenároch. Skôr bude mať obchodná vojna šťastný koniec,“ dodal Pánis.Práve obavy z nárastu úrokových sadzieb a medzinárodných obchodných konfliktov spustili minulý týždeň výpredaj na akciových trhoch. Kľúčový index newyorskej burzy Dow Jones Industrial Average zaznamenal najväčšiu stratu za posledných osem mesiacov, keď klesol o 3,1 % na 25.598,74 bodu. Index S&P 500 vymazal všetky letné zisky.Na pokračujúci obchodný spor medzi USA a Čínou reagoval Medzinárodný menový fond (MMF). Zhoršil vyhliadky rastu svetovej ekonomiky, pričom ako dôvod uviedol rastúce úrokové sadzby a pokračujúce obchodné spory. MMF najnovšie očakáva, že svetová ekonomika v tomto aj budúcom roku vzrastie o 3,7 %, teda rovnako ako vlani. Doteraz fond počítal v rokoch 2018 a 2019 s rastom na úrovni 3,9 %.