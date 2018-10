Najnovší útok na českých vojakov v Afganistane zrejme nebol pomstou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 18. októbra (TASR) - Útok na českú hliadku, pri ktorom utrpelo v stredu v Afganistane zranenia päť vojakov, pravdepodobne nebol odplatou za to, že českí výsadkári zabili jedného zo strojcov samovražedného bombového útoku; v auguste pri ňom neďaleko základne Bagram zahynuli traja príslušníci českých ozbrojených síl. Pre server Novinky.cz to vo štvrtok uviedol nemenovaný zdroj.Podľa Generálneho štábu ozbrojených síl Českej republiky pri stredajšom útoku explodovala výbušnina uložená v aute, ktorá bola odpálená, keď bolo v blízkosti vozidlo hliadky. Následkom výbuchu sa obrnené vozidlo MRAP prevrátilo a bolo zranených päť českých vojakov, z toho jeden vážne.uviedol zdroj, ktorý si neželal byť menovaný.dodal zdroj.České špeciálne jednotky zabili podľa denníka Lidové noviny pred niekoľkými týždňami jedného zo strojcov augustového útoku, pri ktorom zahynuli traja českí vojaci.Český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček na Twitteri uviedol, že vojaci zranení pri stredajšom útoku nie sú v ohrození života.napísal Petříček.Podľa spravodajského servera iDNES.cz ťažko zraneného vojaka čaká ďalšia operácia. Má problémy so slezinou a jedným stavcom, pre ktorý nemôže dočasne pohybovať končatinami.