S. Petrík: Predškolská dochádzka bude najhoršia pre trojročné deti

Simona Petrík, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. mája (TASR) – Zavedenie povinnej predškolskej dochádzky, ktoré navrhujú koaliční poslanci, bude najhoršie pre trojročné deti. Vo štvrtok to počas tlačovej konferencie uviedla nezaradená poslankyňa Národnej rady (NR) SR a členka mimoparlamentnej strany Spolu Simona Petrík. Poznamenala, že v tomto školskom roku bolo zamietnutých 11.000 žiadostí o miesto v štátnej škôlke, pričom očakáva, že v nasledujúcom školskom roku to bude možno ešte horšie.Odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR pre TASR uviedol, že pri počte 11.000 zamietnutých žiadostí ide o deti vo veku tri až päť rokov, nielen o päťročné deti.Poslankyňa navrhuje na júnovú schôdzu garanciu miesta v škôlke pre všetky deti do troch rokov.uviedla Petrík. Aby bolo možné vytvoriť potrebnú kapacitu, Petrík navrhuje, aby bol prijatý najskôr zákon, ktorý zavedie možnosť tvoriť detské skupiny.Podľa odborníka na školstvo strany Spolu Juraja Hipša je návrh zákona nedomyslený. Podľa jeho slov nie je doriešené opakovanie ročníka a vytvára sa možnosť, aby prepadávali aj šesťročné deti.reagoval Hipš na to, že návrh nepredložilo ministerstvo školstva, ale trojica koaličných poslancov - Eva Smolíková (SNS), Ľubomír Petrák (Smer-SD) a Péter Vörös (Most-Híd). Rezort školstva argumentoval, že v prípade, že zákon prejde do druhého čítania, budú sa do neho môcť zapracovať navrhované zmeny.argumentovalo MŠVVŠ.Rezort školstva pripomenul, že už v autorskom dokumente Učiace sa Slovensko bolo navrhované zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od troch do šiestich rokov.uviedlo ministerstvo.Ministerstvo školstva verí, že zavedením povinného predškolského vzdelávania rodičia ocenia odbornú starostlivosť detí, ktorá im bude zabezpečená v tomto veku, teda jeden rok pred nástupom do prvého ročníka základnej školy." uviedol rezort školstva.Parlament sa bude zavedením povinného predškolského vzdelávania pre všetky päťročné deti zaoberať na konci aktuálnej schôdze. Touto právnou úpravou sa povinná školská dochádzka predlžuje zo súčasných desať rokov na 11, pričom povinná školská dochádzka v materskej škole bude trvať jeden školský rok.