Nová hala v nováckom strojárskom podniku prinesie 40 pracovných miest

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nováky 16. mája (TASR) - Slovenský strojársky podnik, zaoberajúci sa i obranným priemyslom, otvoril vo štvrtok vo svojej prevádzke v Novákoch novú zmodernizovanú halu. MSM Group počíta s vytvorením štyroch desiatok pracovných miest, ako i zvýšením výroby. Investícia predstavovala dva milióny eur.načrtla výkonná riaditeľka nováckej prevádzky MSM Group Zuzana Helbichová.Spoločnosť podľa nej pristúpila k rekonštrukcii haly z pohľadu novej legislatívy, nového zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, o výbušninách, takže musela prepracovať všetko, čo sa týka stavebnej časti.priblížila.Podnik počíta do konca roka s vytvorením 40 nových pracovných miest, keďže hala je dimenzovaná na jednu zmenu pre 40 zamestnancov a investícia znamená zvýšenie výrobných kapacít pre novácku prevádzku o 80 percent, ozrejmila ďalej Helbichová.skonštatoval štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec.Je podľa neho veľmi dobré, že firma etablovaná na Slovensku expanduje, je schopná prinášať na trh nové inovácie, zvyšovať svoju konkurencieschopnosť.dodal.Spoločnosť od roku 2013 zvýšila pracovné pozície v priemere o 30 pracovných miest, takisto sa zapojila so svojimi projektmi vrátane novej haly do transformácie hornej Nitry po útlme baníctva.