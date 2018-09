S príchodom jesene pribúda počet ošetrovaní členov rodiny

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Denisa Horváthová Foto: TASR/Denisa Horváthová

Bratislava 14. septembra (TASR) - V jesenných mesiacoch sa pravidelne zvyšuje počet ľudí, ktorí poberajú nemocenskú dávku ošetrovné. V júli 2017 poberalo dávku ošetrovné od Sociálnej poisťovne 8888 osôb a v auguste toho istého roka 9416 osôb, avšak v októbri 2017 to bolo už 15.342 osôb.Priemerne v minulom roku poberalo ošetrovné 13.164 poistencov za mesiac, pričom priemerná výška dávky bola 94,25 eura. V prvom polroku tohto roka bol priemerný mesačný počet poberateľov dávky vyšší, a to až 15.304 osôb, pričom narástla aj priemerná výška dávky na 100,18 eura.spresnil hovorca poisťovne Peter Višváder.Ako ďalej uviedol, poskytuje sa najviac desať dní aj z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o zdravé dieťa do desiatich rokov jeho veku napríklad vtedy, ak školské zariadenie alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, bola uzavretá alebo v nej bola vyhlásená karanténa.