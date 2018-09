Analytik: Ceny pohonných látok budú postupne rásť

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. septembra (TASR) - Ceny pohonných látok budú postupne rásť. Za posledný rok už benzín zdražel o 16 centov na liter a nafta zdražela o 20 centov na liter. Uviedol to pre TASR analytik spoločnosti Finlord Boris Tomčiak.dodal Tomčiak.Ceny ropy v piatok ráno mierne vzrástli. Americká WTI sa obchoduje na úrovni pod 69 USD (59,38 eura) za barel. Dôvodom zvýšenia cien sú podľa expertov signály uvoľnenia v obchodnom spore medzi USA a Čínou.Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s októbrovým kontraktom sa v piatok ráno o 8.01 SELČ predával po 68,77 USD. To bolo o 18 centov alebo o 0,26 % viac než vo štvrtok (13. 9.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt počas štvrtka stratil 1,78 USD alebo 2,5 % a uzavrel na úrovni 68,59 USD za barel. Novembrový kontrakt na severomorskú ropu Brent v piatok ráno zdražel o päť centov alebo 0,06 % na 78,23 USD za barel.Hlavným dôvodom štvrtkového poklesu cien bola správa Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA), podľa ktorej globálna ponuka dosiahla v auguste rekordné maximum. Produkcia sa podľa IEA v auguste vyšplhala na 100 miliónov barelov denne, keď ťažba Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a Ruska stúpla na deväťmesačné maximum. Zvýšila sa tiež produkcia v USA. Agentúra však upozornila na to, že produkcia zrejme v najbližšom čase opäť klesne, vzhľadom na znižovanie ťažby v Iráne a Venezuele.Podľa expertov v piatok ceny čierneho zlata podporil vývoj v obchodnom spore medzi USA a Čínou, ktorý signalizuje uvoľnenie. Ekonomický poradca prezidenta Donalda Trumpa, Larry Kudlow, potvrdil, že čínska delegácia je pozvaná do Washingtonu na ďalšie kolo rokovaní. Eskalácia obchodného konfliktu medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami predtým podporila obavy zo spomalenia globálneho rastu, čo malo negatívny vplyv na ceny ropy.(1 EUR = 1,1620 USD)