S Rakúskom máme veľmi dobré obchodné vzťahy, užšiu spoluprácu by Čaputová privítala v oblasti zelenej energetiky (foto)

31.1.2023 (Webnoviny.sk) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok dopoludnia prijala na oficiálnej návšteve rakúskeho prezidenta Alexandra Van der Bellena. Ide o prvú oficiálnu návštevu rakúskeho prezidenta na Slovensku po jeho znovuzvolení do funkcie a uskutočnila sa iba niekoľko dní po jeho minulotýždňovej slávnostnej inaugurácii.„Rakúsko bola prvá krajina, ktorú naši občania navštívili po páde železnej opony. Dnes mnoho Slovákov v Rakúsku pracuje, študuje alebo tam býva. Máme naozaj veľmi dobré vzťahy pokiaľ ide napríklad o obchodnú oblasť, Rakúsko je náš tretí najväčší investor a naopak, viac ako 500 slovenských firiem podniká práve v Rakúsku,“ uviedla v príhovore slovenská prezidentka, ktorá okrem dobrej spolupráce v ekonomickej oblasti vidí priestor na rozšírenie spolupráce aj v oblasti energetiky.Prezidentka Čaputová so svojím rakúskym kolegom zdieľali svoje skúsenosti s diverzifikáciou a s tým, ako sme za posledné mesiace či za posledný rok museli zmeniť svoje stratégie, aby sme sa stali nezávislejší najmä v oblasti dodávok plynu z Ruska.Pokiaľ ide napríklad o produkciu elektrickej energie, alebo zelené technológie, tam vidí priestor na užšiu spoluprácu, pretože Rakúsku sa darí pri produkcii elektrickej energie mať až 80 percent z obnoviteľných zdrojov.„Pre Slovensko sú to zdroje ako napríklad voda, vietor a slnko,“ skonštatovala Čaputová. Prezidenti spolu hovorili aj o migračnej kríze a slovenská hlava štátu pri tejto príležitosti verí, že dôjde k prehodnoteniu tejto situácie, aby priestor v rámci schengenu bol bez kontrol.Hlavy štátov Slovenska a Rakúska sa dotkli aj situácie na Ukrajine, pretože ako členovia Európskej únie podporujú obe krajiny sankcie voči Rusku a zároveň poskytujeme rôznu pomoc Ukrajine.„Ukrajina bráni svoju integritu, bráni svoju suverenitu, a preto považujeme pomoc Ukrajine za veľmi dôležitú. Na čom majú obe krajiny záujem je dosiahnutie mieru, ktorý bude spravodlivý, udržateľný a bude rešpektovať suverenitu Ukrajiny,“ dodala na záver Zuzana Čaputová.Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen v úvode skonštatoval, že je veľmi rád, že je opäť na Slovensku. To, že prvá cesta viedla na Slovensko je aj podľa Bellena z toho dôvodu, že sa v strednej Európe ukazuje, že je veľmi dôležité byť v úzkom kontakte s európskymi partnermi.„Naše dve krajiny spájajú mnohé hospodárske aj ľudské kontakty. Rakúsko patrí medzi najväčších priamych investorov na Slovensku, veď je tu viac ako 2 000 rakúskych firiem a pobočiek rakúskych firiem. Veľmi potešiteľné je, že bilaterálny obchod a obchodná výmena sa po pandémii znova vrátil na veľmi dobrú úroveň. Ten rast je 10- až 15-percentný,“ uviedol Bellen, podľa ktorého viac ako 45-tisíc občanov Slovenska pracuje a žije v Rakúsku.„Je veľmi dôležité v tejto ťažkej dobe držať spolu, aby sme sa nenechali rozoštvať. Musíme hovoriť jedným hlasom voči Rusku a myslím si, že tam je Slovensko aj pre Rakúsko veľmi dôležitým partnerom. V neposlednom rade geograficky, keďže Rakúsko a Slovensko sú susedné krajiny a Slovensko susedí priamo s Ukrajinou, potrebujeme túto európsku solidaritu udržať aj naďalej, potrebujeme európsku zomknutosť a rozhodnosť tak, aby sme spoločne bojovali za mierovú budúcnosť v blahobyte,“ spomenul na záver rakúsky prezident.