Krajiny zlyhávajú v boji proti korupcii a pokrok je len malý, jeden štát však obstál veľmi dobre

Nemajú kapacitu na ochranu ľudí

Najlepšie obstálo Dánsko

Historické minimá

31.1.2023 (Webnoviny.sk) - Väčšina sveta naďalej zlyháva v boji proti korupcii, pričom až 95 % krajín dosiahlo od roku 2017 len malý alebo dokonca žiadny pokrok. Vyplýva to z ostro sledovanej štúdie medzinárodnej mimovládnej organizácie Transparency International, ktorej výsledky zverejnili v utorok.Štúdia uvádza, že vlády v krajinách, kde sa hojne vyskytuje korupcia, nemajú kapacitu na ochranu ľudí, pričom tam existuje vyššia pravdepodobnosť, že nespokojnosť verejnosti prerastie do násilností.„Korupcia urobila náš svet nebezpečnejším miestom. Keďže vlády kolektívne nedokázali proti nej zakročiť, podnecuje nárast násilia a konfliktov a ohrozuje ľudí všade na svete,“ povedala predsedníčka Transparency International Delia Ferreira Rubio.„Jediným východiskom je to, aby štáty urobili tvrdú prácu, vykorenili korupciu na všetkých úrovniach a zabezpečili, že vlády budú pracovať pre všetkých ľudí, nielen pre elitu,“ dodala.Správa hodnotí krajiny na stupnici od „veľmi skorumpovanej“ s hodnotou 0 až po „veľmi čistú“ s hodnotou 100. Za vlaňajšok najlepšie obstálo Dánsko, keďže s 90 bodmi ho označili ako najmenej skorumpované. Nasledujú Fínsko a Nový Zéland s 87 bodmi.Vo východnej Európe sa korupcia naďalej považuje za stále nekontrolovateľnú, keďže mnohé krajiny dosiahli historické minimá. Predovšetkým Rusko štúdia vyzdvihla ako najmarkantnejší príklad vplyvu korupcie na mier a stabilitu. Kleptokrati v Rusku, ktoré získalo len 28 bodov, nazhromaždili veľké bohatstvo tým, že sľúbili lojalitu vodcovi Vladimirovi Putinovi výmenou za ziskové vládne zákazky a ochranu ich ekonomických záujmov.Index hodnotil 180 krajín a území. Na chvoste rebríčka sa nachádzajú Somálsko (12 bodov), Južný Sudán a Sýria (zhodne po 13). Len osem krajín si vlani polepšilo, medzi nimi Írsko (77), Južná Kórea (63), Arménsko (46) a Angola (33).Slovensku patrí 49. priečka s 53 bodmi.