S.Štepka napísal novú hru, V Adamovom rúchu bude mať premiéru na jeseň

V Adamovom rúchu je názov novej hry, ktorú pre Radošinské naivné divadlo (RND) napísal jeho zakladateľ a principál Stanislav Štepka. Vznik v poradí 73. hry potvrdil na nedávnej prezentácii svojej monografie. Autorom publikácie s názvom Správy o Stanislavovi Štepkovi a podtitulom Pohľady do jeho snov je divadelný teoretik a teatrológ Miloš Mistrík.





Na Štepku a jeho dramatickú a divadelnú tvorbu v RND od počiatkov v roku 1963 po rok 2024 sa Mistrík pozerá nielen vedeckými, ale aj „diváckymi očami“. „Aj som sa bál, či to nebude priveľmi vedecký pohľad, ale divácke oči veľmi pomohli tomu písaniu. Ľudia sa podozvedajú všeličo nového a zaujímavého nielen o mne,“ komentoval knižnú novinku Štepka. Prekvapilo ho napríklad aj to, ako jej autor veľmi pekne obhajuje názov divadla. „Pôvodný názov sme mali Slovenské naivné divadlo, ktorý nám zakázali. Pán Mistrík hovorí, že to bol geniálny zákaz, pretože my sme radošinskí, sme takí a prečo by sme sa za to hanbili, keď skoro všetky hry čerpajú témy odtiaľ, Radošinčania dokonca začali hrať na javisku,“ spomína Štepka.Pre TASR potvrdil, že pre svoje divadlo napísal novú, v poradí 73. hru, ktorú začína súbor skúšať. Pôvodná komorná komédia dostala názov V Adamovom rúchu. Podľa jej autora je akoby štylizovanou literárnou sondou či svojským pokusom o dramatickú a humornú sebareflexiu dramatika a jeho divadelnej tvorby.Počas veľkého knižného rozhovoru navštívi dramatika nástojčivá, extravagantná novinárka, ktorá ho atakuje a nešetrí otázkami na telo o podstate a súvislostiach jeho dramatickej tvorby, ale aj súkromného života. „Tým kruto spovedaným, ak nie aj doslova odhaľujúcim sa dramatikom na scéne, je dramatik Adam,“ vysvetľuje Štepka. „Reportérka sa starého Štepku pýta na niektoré veci háklivé, ktoré vyčítala v tých mojich hrách, vyzlečie ma do Adamovho rúcha. Ona všetko vie, zrazu je aj veľmi bezočivá a sebavedomá, všetky tieto vlastnosti má. No, a ako sa to skončí, to je pointa novej hry,“ priblížil autor.Aj nová hra, či ako Stanislav Štepka spresňuje „clivá komédia“, obsahuje všetky typické znaky poetiky RND. Jeho diváci sa môžu tešiť na autentické a vtipné ľudské humorné príbehy, ale aj lyrické piesne, ktorých autorom je hudobný skladateľ Juraj Haško. Réžie sa ujal Juraj Nvota. Premiéra je naplánovaná na jeseň.