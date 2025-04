Šimkovičovej rezort hľadá návrhy na laureátov Ceny ministerky kultúry SR za rok 2024

Výnimočný prínos v oblasti umenia

Návrhy sa predkladajú do konca mája

21.4.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo kultúry (MK) SR hľadá návrhy na laureátov Ceny ministerky kultúry SR za rok 2024. Ako rezort kultúry uvádza na svojom webe, výzvu na predkladanie návrhov vyhlasuje „v záujme verejného spoločenského uznania výsledkov umeleckej tvorby a podielu na rozvoji umenia, kreatívneho priemyslu, kultúrneho dedičstva a audiovízie“.Návrhy na laureátov možno zasielať písomne, v troch kategóriách. Prvou je cena za výnimočný prínos v oblasti umeniam, teda divadla, tanca, hudby, literatúry, vizuálneho umenia, audiovízie, a tiež kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Ďalšou kategóriou je cena za výnimočný prínos inštitúcií v oblasti kultúrneho dedičstva alebo kultúrno-osvetovej činnosti.Ide najmä o múzeá a galérie, knižnice a kultúrno-osvetové zariadenia. Poslednou kategóriou je cena za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti kultúry. Samotné ocenenia by mali byť udeľované na prelome tohtoročného leta a jesene.„Cenu udeľuje ministerka fyzickým osobám – jednotlivcom alebo kolektívom a právnickým osobám (napríklad umelecká inštitúcia, múzeum, galéria, knižnica, kultúrno-osvetové zariadenie) ako prejav ohodnotenia výnimočných umeleckých, tvorivých a interpretačných počinov, múzejných, galerijných, knižničných, kultúrno-osvetových a audiovizuálnych aktivít za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý alebo celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach kultúry. Ministerka môže udeliť cenu aj in memoriam,“ informuje MK SR. Návrhy na udelenie Ceny ministerky kultúry SR za rok 2024 je potrebné predkladať do 31. mája.„Predkladatelia môžu návrhy laureátov za rok 2024 podať ministerstvu písomne podľa štatútu ceny,“ doplnilo ministerstvo. Ocenenie ministra kultúry si v posledných rokoch odniesli napríklad Štátny komorný orchester Žilina , či SĽUK , taktiež herec Karol Čálik či nedávno zosnulý Štefan Kvietik.V minulosti boli medzi ocenenými aj Slovenská národná galéria a Slovenská ústredná hvezdáreň, ale napríklad aj Knižnica pre mládež mesta Košice . Za prínos v oblasti literatúry získali v ostatných rokoch toto ocenenie napríklad Julia Sherwood či Jana Bodnárová. Medzi laureátmi sú aj herečky Emília Vášaryová