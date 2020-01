S vášnivými rytmami flamenca prichádza do Bratislavy kanadská hudobná hviezda Jesse Cook

Temperamentné tóny flamenca, jazzu a word music prechádzajúc každou bunkou rozoznejú naše telá v sobotu 22. februára v bratislavskom Ateliéri Babylon. Vstupenky sú k zakúpeniu v sieti GoOut.

Necelý mesiac ostáva do koncertu fenomenálneho kanadského gitaristu Jesseho Cooka, ktorý už stihol precestovať takmer celý svet, vydať až desať žánrovo rozdielnych albumov a nazbierať celkovo jedenásť nominácii ocenenia Juno Award (kanadská Grammy), z ktorých jednu premenil aj na víťazstvo. „Vyhrať bolo pekné, ale ja mám z cien vždy zmiešané pocity. Ide o umenie, nie závod. Čo bolo ale dôležité, že som v ten večer stretol svoju budúcu ženu. Na ceremoniáli som hral a so mnou vystupovala tanečná skupina, v ktorej tancovala. S tou cenou som vyhral to najlepšie vo svojom živote – svoju rodinu,“ prezrádza Jesse Cook s úsmevom.

Vo svojej hudbe sa vyznačuje predovšetkým fúziou world music a dokonalou kombináciou prvkov jazzu a flamenca. Ako poznamenal: „Úlohou umelca je prekračovať hranice a narúšať. Ak neprestanete meniť to, čo vytvárate, stanete sa len súčasťou minulosti. Neprestane ma baviť objavovať a skúšať. Je to vtipné, pretože mám pocit, že sprvu tým svojich fanúšikov vždy najskôr nahnevám. Myslím, že ľudia si ani neuvedomujú, že keby som robil stále to isté, nudili by sa. Zmena je nevyhnutná, udržuje hudbu živú.“

Jesse Cook, kanadská legenda flamenca, geniálny skladateľ a inšpirácia súčasných gitaristov príde do Bratislavy so sprievodom svojho Bandu. Počas koncertu nebude chýbať jazz, legendárne flamenco s temperamentným rytmom a zaznejú skladby naprieč celou jeho tvorbou. Hudba Jesseho Cooka je zvodná, perkusívna a tanečná s vystupujúcou melodickosťou nesúcou sa ponad popretkávané rytmy vytvárané jeho strunami.

Na jednej strane predstavuje Jesse Cook nadaného gitaristu a na druhej vynikajúceho šoumena. Zážitok zo živého koncertu predstavujú neuveriteľní sólisti, nádherné vizuály a bezkonkurenčná hudobnosť. Rôznosť štýlov v jeho podaní je úžasne zábavná a muzikálna. Napätie udržiava od začiatku, až dokým sála netancuje a všetci tlieskajúc nestoja.

Lístky sú v predpredaji k zakúpeniu v sieti GoOut: https://goout.net/sk/koncerty/jesse-cook-and-band+support-bluezodiac/tlake/+kgidn/

Oficiálna webová stránka: www.jessecook.com

YouTube: JesseCook

Instagram: musicianjessecook

Facebook: @JesseCookHQ

Informácie poskytol PR manažér Michal Neffe.