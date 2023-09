S VÚB bankou máte investovanie vo vrecku

Prečo je pravidelné investovanie menej rizikové?

Ako si správne vybrať z ponuky podielových fondov?

Aké sú s investičným sporením spojené poplatky?

Čo ak budem potrebovať peniaze?

Môžem si zriadiť investičné sporenie vo VÚB banke, aj keď nie som klientom?

Pozor súťaž!

Investičné sporenie je program pravidelného investovania s výberom viacerých podielových fondov s rôznym zameraním. Vďaka pravidelným platbám výrazne znižujete riziko nesprávneho načasovania oproti jednorazovej investícii. Pravidelne môžete investovať už od 20 eur mesačne a maximálna výška investície je 5 000 eur mesačne. Horná hranica slúži najmä na mimoriadne investície, ktoré sú výhodné v časoch poklesov na trhu.Každou platbou kupujete podiely vo fonde za aktuálnu hodnotu podielu. Ak je v danom momente nižšia, získate viac podielov, ak je naopak vysoká, získate podielov menej. Pravidelné investovanie napomáha využívaniu týchto výkyvov a zvyšuje šancu, že nakúpite podiely vo fonde aj v čase výhodnejšej ceny, čím sa znižuje riziko výrazných zmien hodnôt podielov. A vďaka spravovaniu podielových fondov v mobilnej aplikácii viete vždy pohotovo zareagovať a využiť výraznejšie prepady na mimoriadne vklady.Každý z fondov má iné zloženie investície, s ktorou súvisí miera rizika. Niektoré idú po rizikovejších aktívach, niektoré po menej rizikových dlhopisoch, "zelené" sa upriamujú pozornosť na udržateľnosť. Vo VÚB banke máte jednoducho fondy s rôznym zameraním, v ktorých si každý vie nájsť to, čo mu je najbližšie. Či už dynamickosť rizikových fondov, ESG zameranie "zelených fondov", či príťažlivosť dlhopisových fondov.Vstupný poplatok pri pravidelnom investičnom sporení je 0 eur. Ak dodržíte dobu sporenia 5 rokov, rovnakú výšku 0 eur má aj výstupný poplatok, ktorý je inak 3 % z aktuálnej hodnoty podielových listov. Investičné sporenie je tak dobrou voľbou v rámci investovania do podielových fondov.Ak sa vyskytne mimoriadna udalosť a vy potrebujete svoje peniaze skôr, viete kedykoľvek predať podielové listy za aktuálnu hodnotu a peniaze máte na účte do 2 až 3 pracovných dní. V prípade zahraničných fondov trvá výber 5 až 6 pracovných dní.Aby ste si mohli zriadiť investičné sporenie, je potrebné byť klientom VÚB banky. Samotné investičné sporenie však využitie ďalších služieb banky, ako je napríklad bežný účet, nevyžaduje. Ten však viete mať pri zriadení online celý rok zadarmo, a dokonca môžete získať odmenu až do 60 € a využiť tak investičné sporenie skutočne naplno.Ak si zriadite investičné sporenie cez mobilnú aplikáciu VÚB Mobil banking vo VÚB banke do 30. Septembra 2023, automaticky vás zaradíme do súťaže o 5 elektrických bicyklov a 50 powerbánk.