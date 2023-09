Hranicu s Maďarskom by museli strážiť tisíce policajtov, podľa Hamrana migranti aj tak nezostávajú na Slovensku (video)

5,5 policajta na jednu pozíciu

Nezostávajú na Slovensku

13.9.2023 (SITA.sk) - V prípade, že by polícia nasadila hliadku každých 50 metrov na slovensko-maďarskej „zelenej" hranici, vyžiadalo by si to nasadenie desiatok tisícov policajtov. V stredu to na tlačovej konferencii uviedol prezident Policajného zboru Štefan Hamran s tým, že takéto riešenie navrhujú politici v súvislosti s problematikou nelegálnej migrácie.Pripomenul, že hranica s Maďarskom má dokopy 655 kilometrov, z toho 517 kilometrov mimo rieky Dunaj. Na tomto úseku zelenej hranice by podľa neho muselo byť zriadených 10 340 policajných stanovísk s minimálnym počtom dvoch policajtov na jednom stanovisku.Pre efektívne fungovanie kontrolných stanovísk by podľa Hamrana ale bolo potrebných 5,5 policajta na jednu pozíciu na jednom stanovisku, keďže žiaden nemôže slúžiť nekonečne.„Keď dáte šesť, tak nemajú naplnené hodiny, keď dáte päť, niektorí budú musieť slúžiť nadčasy," povedal Hamran.Za spomenutého stavu by podľa neho bolo na obsadenie stanovísk potrebných 113 795 policajtov. Aj keby bolo na pomoc polícii nasadených všetkých 15-tisíc vojakov ozbrojených síl, podľa policajného prezidenta by stále chýbalo skoro 90-tisíc príslušníkov.Hamran tiež povedal, že tento rok prišlo na Slovensko zhruba 30-tisíc migrantov a viac ako 29-tisíc už odišlo.„Pokračujú do Nemecka, necítia potrebu ostať na území SR," zdôraznil.Zároveň doplnil, že až jedna tretina migrantov smeruje na Slovensko práve pre tlačivo o pobyte, ktoré im je polícia povinná vydať. „Je to jasne a zreteľne napísané v zákone, že policajt vydá občanovi tretej krajiny to tlačivo," dodal s tým, že policajtov mrzí, že v parlamente nebola vôľa tlačivo zrušiť.