S výstavbou parku pre Jaguar Land Rover v Nitre nie je niečo v poriadku, súťaž údajne predstierali

Dopredu vybrané firmy

Obmedzenia férovej súťaže

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.3.2020 - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) začal kontrolu v spoločnosti MH Invest v súvislosti s výstavbou priemyselného parku pre automobilku Jaguar Land Rover pri Nitre. Nadácia Zastavme korupciu o tom informuje na sociálnej sieti."Pred rokom sme Úrad pre verejné obstarávanie upozornili, že s výstavbou priemyselného parku Jaguar nemusí byť všetko v poriadku. Súťaž na práce za 500 mil. eur podľa nás len predstierali a peniaze mali dostať vopred vybrané firmy. Strabag, Doprastav a Bonul," uvádza nadácia s tým, že úrad podnet vyhodnotil ako opodstatnený a začal kontrolu v štátnej spoločnosti.Nadácia v minulosti uverejnila blog, v ktorom uvádza, že na ÚVO podala tri podnety na obstarávania za 433 mil. eur, ktoré sa týkali výberu dodávateľov stavebných prác do Strategického parku Jaguar Land Rover pri Nitre.„Zakázky získala najmä stavebná firma Strabag, v jednom prípade s Doprastavom. Podľa Nadácie by mal postup pri výbere dodávateľa preskúmať ÚVO, a to pre viaceré znaky obmedzenia otvorenej a férovej súťaže. Jednu zákazku dostala spoločnosť rokovacím konaním bez zverejnenia, v ďalšej bol subdodávateľom Bonul a v tretej sa menila cena dodatkami o vyše 30 percent,“ píše sa ďalej v blogu. Verejné obstarávania mala pritom na starosti práve štátna spoločnosť MH Invest.Začatie kontroly potvrdila pre agentúru SITA aj hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková. "Úrad v danej veci začal konanie vo veci preskúmania úkonov kontrolovaného v zákazkách Príprava cestnej infraštruktúry - strategicky park Nitra, Hrubé terénne úpravy pre Strategicky priemyselný park Nitra a Príprava strategického parku Nitra. Do právoplatného ukončenia kontroly nie je možné poskytovať ďalšie informácie," uviedla.