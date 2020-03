Koronavírus ovplyvnil kultúru aj kreatívny priemysel, nová ministerka by mala riešiť situáciu

Rozsah škôd a riešenia

Navrhujú osobné stretnutie

19.3.2020 - Pre novú ministerku kultúry Natáliu Milanovú (OĽaNO) musí byť prioritou riešenie situácie, ktorá vzniká v rezorte následkom opatrení proti koronavírusu. Agentúru SITA o tom v tlačovej správe informovala platforma Stojíme pri kultúre. Umelci tiež upozorňujú na dlhodobé podfinancovanie umenia a kultúry či inštitucionálnu a legislatívnu nestabilitu rezortu.Platforma pripomína, že opatrenia prijaté vládou v reakcii na koronavírus ovplyvňujú takmer všetky odvetvia kultúrneho a kreatívneho priemyslu.„Vytvorili sme preto dotazník na mapovanie vzniknutých škôd u jednotlivcov a inštitúcií, ktorý by mohol pomôcť novému vedeniu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (MK SR) pri analýze rozsahu škôd a návrhu na ich riešenie. Veríme, že riešenie tejto situácie bude jednou z priorít, ktorými sa bude nová ministerka ihneď zaoberať,“ informujú.Zároveň oceňujú „úprimný záujem“ budúcej ministerky z čias, keď bola podpredsedníčkou parlamentného výboru pre kultúru. „Vnímali sme u nej úprimný záujem o problémy v kultúre, ako i otvorenosť v komunikácii,“ napísali.Podľa umelcov je cesta k riešeniu problémov založená na vzájomnej komunikácii a upozorňujú tiež na dlhodobé podfinancovanie umenia a kultúry či inštitucionálnu a legislatívnu nestabilitu.„Vedenie ministerstva kultúry by malo vytvárať prostredie na spravovanie svojich inštitúcií, ktoré nebude závislé od aktuálnej politickej nominácie. Umenie a kultúra sú príkladom vyspelosti národa a občianskej spoločnosti,“ zdôrazňujú.Zástupcovia platformy Stojíme pri kultúre navrhujú budúcej ministerke osobné stretnutie, prípadne inú alternatívnu online formu, prostredníctvom ktorej by s ňou prediskutovali aktuálny stav kultúry.„Od nového vedenia MK SR očakávame, že bude kompetentne, citlivo a so záujmom riadiť svoj rezort, spolupracovať s poradnými orgánmi, pracovnými skupinami, kultúrnymi inštitúciami a profesijnými organizáciami a rešpektovať hlasy odborníkov a odborníčok,“ dodávajú.Platforma Stojíme pri kultúre zastrešuje viac ako 120 kultúrnych inštitúcií, medzi ktoré patria príspevkové organizácie spadajúce pod MK SR, regionálne galérie, múzeá, divadlá, nezávislé kultúrne centrá, vysoké školy, akadémie, odborné periodiká a ďalšie subjekty.Natália Milanová má 37 rokov, vyštudovala históriu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Spoluzakladala zážitkové divadlo Equiteatro, ktoré sa zameriavalo na zážitkové vzdelávanie detí. V minulosti učila dejepis na gymnáziu a vydala detskú knihu Dejiny statočného národa slovenského.Od januára 2018 pôsobila ako poslankyňa za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a zastávala funkciu podpredsedníčky parlamentného výboru pre kultúru a médiá. V parlamentných voľbách z 29. februára kandidovala za spomínané hnutie s číslom 146 a získala 10 317 preferenčných hlasov.