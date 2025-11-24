|
Pondelok 24.11.2025
Meniny má Emília
Denník - Správy
S XTB investuje viac ako dva milióny ľudí po celom svete, spoločnosť dosiahla historicky najsilnejší nárast počtu klientov
Ukazujú historicky najsilnejší nárast počtu klientov investičnej platformy. Firma tiež avizuje produktové novinky a rozširovanie na nové trhy. Vybrané výsledky za 3. kvartál ...
24.11.2025 (SITA.sk) - Ukazujú historicky najsilnejší nárast počtu klientov investičnej platformy. Firma tiež avizuje produktové novinky a rozširovanie na nové trhy.
Obchodná stratégia XTB sa zameriava na dynamický rast klientskej základne a oslovovanie nových cieľových skupín. V septembri tohto roka spoločnosť spustila najväčšiu marketingovú kampaň vo svojej histórii, a to na troch kontinentoch. Za zmienku stojí zvýšenie efektívnosti marketingových aktivít – napriek výrazne rozsiahlejším propagačným aktivitám došlo k poklesu priemernej ceny za získanie klienta. Tá v treťom štvrťroku dosiahla 149 eur, zatiaľ čo za posledných päť štvrťrokov to bolo v priemere 169 eur.
V treťom štvrťroku 2025 XTB získala rekordných viac ako 221-tisíc nových klientov (+105,1 % medziročne) a celkový počet klientov v októbri 2025 presiahol 2 milióny. Počet aktívnych klientov sa tiež výrazne zvýšil a dosiahol rekordnú úroveň takmer 920-tisíc, čo predstavuje nárast o 75,9 percenta medziročne.
"Práve sme uzavreli najlepší štvrťrok v histórii z hľadiska počtu nových klientov aj počtu aktívnych investorov. Október 2025 bol v tomto smere takisto rekordný. Len za prvých dvadsaťsedem dní sa k našej klientskej základni pridalo takmer 96-tisíc ľudí. Tento výsledok je obzvlášť pôsobivý vzhľadom na to, že napriek výrazne väčšiemu rozsahu propagačných aktivít sme zvýšili efektivitu získavania nových klientov. To je dôležité, keďže hovoríme o období, v ktorom boli finančné trhy relatívne pokojné. Som preto presvedčený, že v časoch väčšej volatility budeme schopní vhodne využiť potenciál našej klientskej základne, čo by sa malo premietnuť do výrazného zlepšenia finančných výsledkov," uviedol Paweł Szejko, finančný riaditeľ a člen predstavenstva XTB.
V treťom štvrťroku 2025 klienti XTB aktívne investovali do akcií a burzovo obchodovaných produktov (ETP), vrátane ETF fondov. Medziročne sa obchodovanie s týmito nástrojmi zvýšilo o 147,7 percenta a dosiahlo celkový objem 5,95 miliardy USD.
V treťom štvrťroku 2025 tvorili kontrakty na rozdiel (CFD) na komodity 48,5 percenta z celkových výnosov, pričom najväčší podiel mali transakcie so zlatom, zemným plynom a kakaom. CFD na indexy mali 32,4 percenta na výnosoch (pokles zo 44,9 percenta v predchádzajúcom roku), najmä kvôli indexom US 100, US 500 a VIX. CFD na meny predstavovali 10,8 percenta výnosov, čo je pokles zo 14,6 percenta v minulom roku, pričom najziskovejšie boli kryptomeny ako Ethereum, Bitcoin a Ripple.
Čisté vklady dosiahli 757,3 milióna eur, čo predstavuje výrazný medziročný nárast o 43 percent, keď klienti využívali úročenie svojich neinvestovaných prostriedkov.
XTB posilňuje svoju trhovú pozíciu a rýchlo rozširuje klientsku základňu prostredníctvom významného pokroku na mimoeurópskych trhoch. Lokálna dcérska spoločnosť XTB v Indonézii už získala prvých klientov ponukou akcií a ETF fondov a plánuje do konca roka 2025 alebo začiatkom roka 2026 uviesť aj CFD nástroje.
Tím XTB sa zároveň pripravuje na zaradenie kryptomien do svojej ponuky. Tento krok úzko súvisí s ukončením legislatívneho procesu v Poľsku týkajúceho sa prijatia zákona, ktorý zosúlaďuje poľské predpisy s nariadením o trhoch s kryptoaktívami (MiCA). Počas čakania na dokončenie tohto procesu XTB vypracúva potrebné právne dokumenty a realizuje technologické úpravy na integráciu kryptoaktív.
Spoločnosť tiež pracuje na zavedení opcií do svojej ponuky, čo závisí od schválenia modelu oceňovania opcií Poľskou komisiou pre finančný dohľad; to je v súčasnosti v procese.
Podrobné informácie zhrňujúce činnosť skupiny XTB a predbežné finančné a prevádzkové výsledky sú uvedené v aktuálnej správe.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - S XTB investuje viac ako dva milióny ľudí po celom svete, spoločnosť dosiahla historicky najsilnejší nárast počtu klientov © SITA Všetky práva vyhradené.
