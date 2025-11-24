Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 24.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Emília
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

24. novembra 2025

Na Triede SNP v Košiciach a zrazili dve električky, zranilo sa osem osôb – FOTO


Tagy: Dopravná nehoda košická polícia zrážka električiek

Na Triede SNP v Košiciach, v MČ Západ, sa zrazili dve električky, na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. O nehode informovalo na sociálnej sieti



Zdieľať
587341397_1320977940072284_6946847161857696592_n e1763991070182 676x474 24.11.2025 (SITA.sk) - Na Triede SNP v Košiciach, v MČ Západ, sa zrazili dve električky, na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. O nehode informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach. Ako ozrejmilo, podľa doterajších zistení jedna z električiek stála na červenej, keď do jej zadnej časti narazila druhá električka.


Na verejnosť apelovala, aby rešpektovala pokyny policajtov a záchranárov. Ako neskôr spresnila hovorkyňa KR PZ v Košiciach Lenka Ivanová, k nehode došlo v pondelok popoludní.

Podľa prvotných informácií z miesta dopravnej nehody sa vodička električky R7 pravdepodobne dostatočne nevenovala vedeniu električky a sledovaniu situácie v cestnej premávke a narazila do pred ňou idúcej električky, s ktorou jej vodič zastavil na červený signál svetelnej signalizačnej sústavy," uviedla. Potvrdila tiež, že na miesto ihneď vyrazili všetky záchranné zložky.

Podľa prvotných informácií bolo v čase nehody v električkách spolu 40 osôb, pričom osem z nich utrpelo zranenia nateraz nezisteného rozsahu.

Zranených si do svojej starostlivosti prevzali posádky RZP, policajti sú na mieste, udalosť dokumentujú aj v týchto chvíľach," uviedla Ivanová. Vodiča a vodičku z električiek polícia podrobila dychovej skúške na alkohol, aj orientačnému testu na prítomnosť drog v organizme. Všetky testy mali negatívne výsledky. „Viac informácií nateraz nie je možné poskytnúť," uzavrela.





V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Na Triede SNP v Košiciach a zrazili dve električky, zranilo sa osem osôb – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dopravná nehoda košická polícia zrážka električiek
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
S XTB investuje viac ako dva milióny ľudí po celom svete, spoločnosť dosiahla historicky najsilnejší nárast počtu klientov
<< predchádzajúci článok
Šutaj Eštok sa stretol s rakúskym ministrom vnútra Karnerom, diskutovali o viacerých témach – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 