24.11.2025
24. novembra 2025
Na Triede SNP v Košiciach a zrazili dve električky, zranilo sa osem osôb – FOTO
Na Triede SNP v Košiciach, v MČ Západ, sa zrazili dve električky, na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. O nehode informovalo na sociálnej sieti
24.11.2025 (SITA.sk) - Na Triede SNP v Košiciach, v MČ Západ, sa zrazili dve električky, na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. O nehode informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach. Ako ozrejmilo, podľa doterajších zistení jedna z električiek stála na červenej, keď do jej zadnej časti narazila druhá električka.
Na verejnosť apelovala, aby rešpektovala pokyny policajtov a záchranárov. Ako neskôr spresnila hovorkyňa KR PZ v Košiciach Lenka Ivanová, k nehode došlo v pondelok popoludní.
„Podľa prvotných informácií z miesta dopravnej nehody sa vodička električky R7 pravdepodobne dostatočne nevenovala vedeniu električky a sledovaniu situácie v cestnej premávke a narazila do pred ňou idúcej električky, s ktorou jej vodič zastavil na červený signál svetelnej signalizačnej sústavy," uviedla. Potvrdila tiež, že na miesto ihneď vyrazili všetky záchranné zložky.
Podľa prvotných informácií bolo v čase nehody v električkách spolu 40 osôb, pričom osem z nich utrpelo zranenia nateraz nezisteného rozsahu.
„Zranených si do svojej starostlivosti prevzali posádky RZP, policajti sú na mieste, udalosť dokumentujú aj v týchto chvíľach," uviedla Ivanová. Vodiča a vodičku z električiek polícia podrobila dychovej skúške na alkohol, aj orientačnému testu na prítomnosť drog v organizme. Všetky testy mali negatívne výsledky. „Viac informácií nateraz nie je možné poskytnúť," uzavrela.
