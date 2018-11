Sabah: Saudskoarabskí experti prišli do Turecka skryť dôkazy o vražde

Na archívnej videosnímke v červenom krúžku je saudskoarabský novinár Džamál Chášukdží a jeho snúbenica Harice Cengizová (so šatkou na hlave) krátko pred vstupom do saudskoarabského veľvyslanectva 2. októbra 2018 v Istanbule. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 5. novembra (TASR) - Tím expertov, ktorý mal tureckým úradom pomôcť pri vyšetrovaní zabitia novinára Džamála Chášukdžího, poslala Saudská Arábia do Turecka v snahe zatajiť dôkazy o jeho vražde. Informoval o tom v pondelok provládny turecký denník Sabah, ktorý citovalSúčasťou 11-členného tímu saudskoarabských vyšetrovateľov, ktorý prišiel do Turecka 11. októbra - deväť dní po zmiznutí novinára po vstupe do budovy saudskoarabského konzulátu v Istanbule - boli podľa spomínaných novín aj chemici a experti na toxikológiu.Noviny Sabah ďalej podľa agentúry AFP uviedli, že tím expertov predtým, než 20. októbra z Turecka odcestoval, navštevoval príslušný konzulát každý deň až do 17. októbra. Saudská Arábia povolila tureckej polícii prvýkrát prehľadať konzulát 15. októbra.Chášukdží, 59-ročný spolupracovník amerického denníka The Washington Post, zmizol 2. októbra po tom, ako vstúpil do budovy spomínaného konzulátu v Istanbule s cieľom prevziať dokumenty potrebné na uzavretie manželstva so svojou snúbenicou, občiankou Turecka. Krátko nato sa objavili podozrenia, že novinár tam bol zavraždený, čo však Rijád vtedy popieral.Vraždu zmiznutého novinára priznala Saudská Arábia až 19. októbra. Podľa jej verzie na konzuláte došlo k bitke, ktorá viedla k smrti novinára.V sobotu denník Sabah uviedol, že telo novinára - ktoré sa stále ešte nenašlo - bolo rozrezané a z konzulátu vynesené v piatich kufroch. Medzitým Chášukdžího synovia požiadali, aby im saudskoarabské úrady vydali otcovo telo. Rodina ho chce pochovať v meste Medina po boku ostatných zosnulých členov rodiny. Pre americkú spravodajskú televíznu stanicu CNN vyjadrili tiež nádej, že, ich otec pri tom