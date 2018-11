Zisk SoftBank v 1. polroku vzrástol na osemnásobok vlaňajšej hodnoty

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 5. novembra (TASR) - Japonská skupina SoftBank v pondelok oznámila, že vďaka silným výnosom z jej investičných fondov zaznamenala za 1. polrok svojho finančného roka 2018/19 strmý nárast čistého zisku, na osemnásobok vlaňajšej hodnoty.Konkrétne, čistý zisk skupiny sa za šesť mesiacov do konca septembra 2018 zvýšil na 840 miliárd jenov (6,52 miliardy eur) zo 103 miliardy JPY v rovnakom období minulého roka, povedala japonská skupina, ktorá vlastní tiež telekomunikačný koncern a je popredným IT investorom.K strmému nárastu jej čistého príjmu prispel najmä zisk vo výške 649 miliárd JPY fondu SoftBank Vision, ktorý prudko vyskočil z vlaňajších 194 miliárd JPY.SoftBank na čele s magnátom a generálnym riaditeľom Masajošim Sonom, ktorá začala ako softvérová firma, čoraz častejšie investuje do širokej škály spoločností a projektov mimo svojej hlavnej činnosti. V posledných rokoch uzatvorila obchody s francúzskou robotickou firmou Aldebaran a čínskym obchodným gigantom Alibaba.Takmer polovica peňazí vo fonde SoftBank Vision pochádza zo Saudskej Arábie, ktorá sľúbila v tomto roku fondu ďalších 45 miliárd USD (39,41 miliardy eur). To umožňuje Saudom mať prinajmenšom nepriamu úlohu v niektorých z najhorúcejších firiem v oblasti technológií, vrátane spoločností Uber, Slack, WeWork a Nvidia.Ale Masajoši Son minulý mesiac chýbal na najvýznamnejšom investičnom fóre v Saudskej Arábii spolu s desiatkami popredných globálnych podnikateľov pre vraždu saudského novinára Džamála Chášukdžího na tureckom konzuláte.Väzby japonskej spoločnosti s arabským kráľovstvom mali negatívy vplyv aj na vývoj jej akcií, ktoré po vražde novinára prudko klesli.SoftBank uskutočnila významné investície aj v sektore autonómnych vozidiel a minulý mesiac oznámila, že uzatvorila dohodu s automobilovým koncernom Toyota o službách v oblasti, ako je napríklad dodávka jedál.(1 EUR = 128,89 JPY; 1 EUR = 1,1417 USD)