Sabbatini sa ako prvý slovenský reprezentant predstaví na British Open

Na snímke slovenský golfista Rory Sabbatini. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 11. júla (TASR) - Rory Sabbatini sa ako prvý slovenský golfista predstaví na prestížnom major turnaji British Open (The Open). Pôvodne na ňom nemal štartovať, bol prvý na čakacej listine medzi náhradníkmi. Miesto mu však uvoľnil Američan Kevin Na, ktorý odstúpil zo súťaže pre zranenie.Po podujatí v Severnom Írsku, ktoré finišuje na budúcu nedeľu 21. júla, sa Sabbatini vráti na Slovensko.informoval v tlačovej správe viceprezident Slovenskej golfovej asociácie Rastislav Antala.Sabbatini po absolvovaní prestížneho US Open, na ktorom obsadil 43. pozíciu, dnes zavítal do Bratislavy. Po pondelňajšom stretnutí s médiami už odletí do Severného Írska. Štyridsaťtriročný rodák z juhoafrického Durbanu vlastní slovenský pas od decembra minulého roka.Premiérovo reprezentoval v nových farbách v PGA Tour na januárovom turnaji Sony Open na Havaji, kde skončil 33., najlepším výsledkom Sabbatiniho v roku 2019 sú zatiaľ dve tretie miesta z podujatí PGA. V tímovej súťaži s Američanom Brianom Gayom v Louisiane a medzi jednotlivcami pred dvoma týždňami v Detroite. Konštantne dobrými výkonmi si už dávnejšie zaistil účastnícku kartu na štart v budúcoročnej PGA Tour.Slovenský reprezentant zaujal aj na US Open, kde sa mu v 1. kole podaril na dvanástej jamke tzv. "hole-in-one". Loptičku umiestnil do jamky z odpaliska jedinou ranou.uviedol Sabbatini.dodal Antala.