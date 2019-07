WIMBLEDON: Serena Williamsová druhou finalistkou dvojhry

Na snímke americká tenistka Serena Williamsová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženy - dvojhra - semifinále:



Serena Williamsová (11-USA) - Barbora Strýcová (ČR) 6:1, 6:2

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Wimbledon 11. júla (TASR) - Americká tenistka Serena Williamsová bude v sobotu súperkou Rumunky Simony Halepovej vo finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.Osemnásobná šampiónka z trávy All England Clubu zdolala v druhom semifinále Češku Barboru Strýcovú hladko 6:1, 6:2. Nasadená jedenástka bude bojovať o 24. titul z podujatí veľkej štvorky, ktorým by vyrovnala rekordný zápis Austrálčanky Margaret Courtovej.Serena Williamsová proti Strýcovej naplno potvrdila úlohu favoritky. Skvele podávala aj returnovala, vďaka razantným úderom od základnej čiary tlačila súperku do defenzívy. V prvom sete dvakrát prelomila podanie Strýcovej, pre ktorú bol už postup medzi elitné wimbledonské kvarteto životný úspech.V druhom dejstve držala Strýcová so súperkou krok iba do stavu 2:2. V ôsmom geme premenila Američanka hneď prvý mečbal. Pri vlastnom servise stratila v celom zápase iba tri fiftíny.povedala bývalá svetová jednotka v prvom pozápasovom rozhovore.