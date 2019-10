Sabovčík oslávi kariéru exhibíciou: Už sa neveim dočkať

Na snímke bývalý slovenský krasokorčuliar Jozef Sabovčík. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 10. októbra (TASR) - Jozef Sabovčík sa stal symbolom športovej dlhovekosti. Aj keď kariéru ukončil už vo svojich 22 rokoch, publikum baví ešte viac ako tri desaťročia pri rôznych šou a exhibíciách. Definitívne sa s vystúpeniami i fanúšikmi rozlúči 7. novembra na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave.Na tom istom mieste, no ešte na starom štadióne, absolvoval aj prvé krasokorčuliarske kroky. "Musím sa priznať, že som už dlhší čas nevystupoval. V roku 2016 som korčuľoval počas exhibície na majstrovstvách Európy v Bratislave, bolo to pre mňa symbolické. Vtedy to bolo tridsať rokov od chvíle, keď som skočil ako prvý na súťaži štvoritý skok. Po tom vystúpení som prestal s vlastnými tréningami, venoval som sa na ľade iba mojim zverencom. Tomáš Verner, Michal a Eliška Březinovci ma však oslovili s myšlienkou osláviť moju kariéru a poriadne sa rozlúčiť. Bol som z toho nadšený a už sa neviem dočkať exhibície. Dávame dokopy záverečné body scenára," uviedol Sabovčík v tlačovej správe.Vzdať hold legende príde do Bratislavy osem olympijských víťazov, deväť majstrov sveta, jedenásť európskych šampiónov a celý rad hviezd. V rámci šou Fire on Ice vystúpia aj Alexej Jagudin, Adelina Sotnikovová, Tatiana Totmianinová s Maximom Marininom a mnohí ďalší.uviedol bronzový medailista zo zimných olympijských hier 1984 v Sarajeve.Sabovčík skočil v roku 1986 ako prvý muž histórie štvoritý skok, Medzinárodná korčuliarska únia (ISU) ho však napokon po pár týždňoch neuznala. ISU prisúdila prvenstvo Kurtovi Browningovi, ale celý svet hovorí ako o prvom krasokorčuliarovi so štvoritým skokom práve o Sabovčíkovi. Neskôr sa preslávil skákaním salta dozadu. Predviedol ho aj na otváracom ceremoniáli zimných olympijských hier 2002 v Salt Lake City. V Bratislave sa ho už nechystá vzhľadom na vek ukázať.povedal dvojnásobný majster Európy z Göteborgu 1985 a Kodane 1986.Päťdesiatpäťročný Sabovčík dnes žije v Salt Lake City, na milovaný šport však doteraz nedá dopustiť. Na ľade je denne so zverencami šesť, sedem hodín, niekedy počas týždňa nemá ani voľný deň. Nostalgiu za častými vystúpeniami a exhibíciami necíti.Vo voľnom čase sa venuje stolárčine. Vo svojej dielni vyrobil už množstvo vecí z dreva.smeje sa.Jeho manželka i dvaja synovia sú Američania, na Slovensko však chodia veľmi radi. Natrvalo sa však presťahovať nechcú. Sabovčík rozumie, že nájsť jeho nasledovníka bude pod Tatrami veľmi náročné. Slovenské krasokorčuľovanie vo svetovom meradle stagnuje, napriek dobrej základni výsledky neprichádzajú.dodal Sabovčík v tlačovej správe.