Sacharovova cena pozná svojho nového laureáta, je ňou bieloruská demokratická opozícia

Sacharovova cena

Sacharovovu cenu za slobodu myslenia udeľuje Európsky parlament každoročne od roku 1988 výnimočným osobnostiam alebo organizáciám, ktoré významnou mierou prispeli k boju za ľudské práva alebo demokraciu.



V minulosti cenu pomenovanú po sovietskom fyzikovi a disidentovi Andrejovi Sacharovovi získali aj juhoafrický prezident Nelson Mandela, exšéf OSN Kofi Annan a v roku 1989 aj Slovák Alexander Dubček.



Tohtoročný ceremoniál udeľovania ocenenia by sa mal uskutočniť 16. decembra.





22.10.2020 (Webnoviny.sk) - Sacharovovu cenu za slobodu myslenia tento rok udelili bieloruskej demokratickej opozícii. Vo štvrtok na poludnie to oznámil predseda Európskeho parlamentu David Sassoli , informoval EP v tlačovej správe."Dovoľte mi zablahoželať zástupcom bieloruskej opozície za ich odvahu, nezlomnosť a odhodlanosť. Stáli a stále stoja silní zoči-voči omnoho silnejšiemu protivníkovi. Na svojej strane však majú niečo, čo hrubá sila nemôže nikdy poraziť - pravdu. Takže môj odkaz pre vás, drahí laureáti, je zostaňte silní a nevzdávajte sa vo svojom boji. Vedzte, že sme na vašej strane," vyjadril sa Sassoli."Rád by som tiež povedal niečo k nedávnemu zavraždeniu jedného z tohtoročných finalistov, Arnolda Joaquína Morazána Eraza, ktorý patril do environmentálnej skupiny Guapinol," doplnil predseda EP s tým, že v prípade sa musí uskutočniť "dôveryhodné, nezávislé a okamžité vyšetrovanie" a zodpovední musia čeliť spravodlivosti.Ľudia v Bielorusku protestujú od 9. augusta, keď v prezidentských voľbách podľa oficiálnych výsledkov opäť triumfoval Alexander Lukašenko, čo však mnohí považujú za podvod.Na stranu nespokojných Bielorusov sa pritom postavili aj Európska únia a Spojené štáty americké. Lukašenkova vyzývateľka Svetlana Cichanovská musela krátko po voľbách ujsť do exilu v Litve.