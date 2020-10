U. S. Steel Košice pristupuje k vývoju situácie opatrne, v karanténe má vyše 50 zamestnancov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.10.2020 (Webnoviny.sk) - V spoločnosti U. S. Steel Košice (USSK) evidujú k 22. októbru 55 aktívnych prípadov s pozitívnym testom na COVID–19 . Ďalších 34 zamestnancov, ktorí boli infikovaní, sa vracia po preliečení do práce. Agentúru SITA o tom informoval hovorca USSK Ján Bača „Situácia v U. S. Steele Košice je stabilizovaná Sme však veľmi opatrní pri akýchkoľvek predpokladoch vývoja. Čo sa týka testovania, máme pokryté kritické uzly vo firme a ak by bolo rozhodnuté o celoplošnom testovaní, budeme súčinní,“ uviedol Bača.Ako ďalej informoval, takmer všetci infikovaní boli identifikovanými blízkymi kontaktmi už predtým nájdených pozitívnych prípadov.„Vďaka tomu sme boli schopní veľmi rýchlo nájsť blízke kontakty a zabezpečiť okamžitú karanténu. Kolegovia z výroby sú veľmi pružní a našli spôsob, ako prevádzkovať kritické technologické uzly tak, aby to nemalo žiaden vplyv na produkciu. Naši zákazníci dostávajú načas všetko, čo si objednali,“ dodal Bača.