SACKA: CK Thomas Cook prestala mať kontrolu nad plánovanými letmi

Na snímke britskí turisti čakajú v rade na letisku Ioannisa Kapodistriasa na ostrove Korfu v severozápadnom Grécku. Foto: TASR/AP

Bratislava 25. septembra (TASR) - Nemecká sekcia britskej cestovnej kancelárie (CK) Thomas Cook v stredu vyhlásila insolventnosť, prestala mať kontrolu nad všetkými plánovanými letmi. Pre TASR to uviedol v stredu prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) Roman Berkes."Klienti sú v kontakte so zástupcami CK v destináciách a taktiež budú inštruovaní cez asistenčné služby poisťovne. Zodpovednosť za návrat klientov preberá poisťovňa," konštatoval prezident asociácie.Nemecká a rakúska dcéra britskej CK Thomas Cook vyhlásili v stredu platobnú neschopnosť po tom, ako ich matka začiatkom tohto týždňa ukončila svoju činnosť. Spoločnosť Thomas Cook Austria uviedla, že má v úmysle pokračovať v prevádzke pod ochranou veriteľov. Nemecká Thomas Cook GmbH tiež vyhlásila v stredu platobnú neschopnosť, napriek tomu, že v predchádzajúci deň oznámila, že požiada Berlín o preklenovací úver, pričom výšku požadovanej sumy nezverejnila.Thomas Cook Austria je úzko prepojený s nemeckými spoločnosťami a ich infraštruktúrou a teraz je nútený nasledovať tieto kroky, uvádza sa na stránke neckermannreisen.sk v informácii podpísanej spoločnosťami Thomas Cook Austria a Neckermann Slovakia. "Vďaka nariadeniu o cestovných službách sú naši cestujúci pri paušálnych zájazdoch chránení pred finančnými stratami. V nasledujúcich dňoch budeme pre všetkých našich zákazníkov a partnerov hľadať to najlepšie riešenie," povedal generálny riaditeľ spoločnosti Thomas Cook Austria Ioannis Afukatudis.Klientom, ktorí majú na cestu ešte len nastúpiť do konca septembra, odporúčajú, aby kontaktovali leteckú spoločnosť aj hotel, a uistili sa, či plánované služby budú poskytnuté. "Klienti, ktorí majú platné letenky, ale za hotel touroperátor nevykonal úhradu, môžu na zájazd nastúpiť s tým, že si služby za hotel na mieste znovu zaplatia. Aj tieto dodatočné výdavky si klienti môžu nárokovať v rámci paušálneho zájazdu u likvidátora," uvádzajú s tým, že pre overenie letov treba kontaktovať priamo leteckú spoločnosť, prípadne cestovnú kanceláriu, kde ste si zájazd zakúpili. Klienti, ktorí sa nachádzajú v destinácii a hotel od nich požaduje platbu v rámci paušálneho zájazdu, si tento dodatočný výdavok môžu nárokovať u likvidátora.V prípade, že bol zrušený spiatočný let z destinácie, klienti majú kontaktovať na linke poisťovne +431 525 03 6853. Rezervácie samostatných leteniek alebo samostatného ubytovania poisteniu insolventnosti nepodliehajú. Zájazdy touroperátorov ako TUI, Dertour, ITS Billa, FTI, ETI, Schauinsland Reisen, Gruber Reisen ostávajú nedotknuté, uzatvárajú spoločnosti v stanovisku.Podľa informácií finstat.sk je jedným z dvoch spoločníkov v CK Neckermann Slovakia rakúska CK Thomas Cook Austria. "CK Neckermann Slovakia má v súčasnosti dostatok finančných prostriedkov potrebných pre jej chod a vzniknutá situácia sa nijako nedotkla klientov, ktorí si zakúpili zájazd, ktorého organizátorom je CK Neckermann Slovakia," uviedla pre TASR hovorkyňa poisťovne Generali Katarína Kukurová. V prípade vyhlásenia insolventnosti je poisťovňa pripravená podniknúť všetky kroky pre bezpečný návrat dovolenkárov, ako aj preplatenie finančných prostriedkov pre tých cestujúcich, ktorí ešte neodcestovali.