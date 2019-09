Žiga: Oprava budovy Ministerstva hospodárstva bude stáť 21,2 mil. eur

Na archívnej snímke minister hospodárstva SR Peter Žiga. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 25. septembra (TASR) - Rekonštrukcia budov Ministerstva hospodárstva (MH) SR na Mierovej ulici v Bratislave by mala stáť 21,2 milióna eur bez DPH. Cenu môže ovplyvniť verejné obstarávanie, ktoré sa začne v najbližšom období.spresnil minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) po stredajšom rokovaní vládneho kabinetu.Verejné obstarávanie na rekonštrukčné práce sa podľa neho začne v "najbližších dňoch".doplnil.Vláda vyslovila súhlas so začatím obstarávania rekonštrukcie komplexu budov MH SR na Mierovej ulici v Bratislave. Začiatok prác sa podľa materiálu predpokladá v roku 2020, pričom ukončené by mali byť o dva roky neskôr.priblížil vo vládou schválenom materiáli rezort hospodárstva.Pri udržateľnej výstavbe je podľa MH SR zámerom minimalizovať negatívny vplyv na zdravie ľudí a životné prostredie cez efektívne využívanie energie, vody a ostatných prírodných zdrojov, ochranu zdravia používateľov týchto budov a zvyšovanie produktivity zamestnancov, limitovanie odpadu, znečistenia a degradácie životného prostredia. Budovy po rekonštrukcii musia spĺňať platné technické normy a dosiahnuť energetický certifikát v kategórii B.