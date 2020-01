SAD Zvolen bude rokovať s Banskobystrickým samosprávnym krajom, Lunter zverejnil termín

Rokovanie medzi vedením Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a spoločnosťou Slovenská autobusová doprava Zvolen a.s. (SAD Zvolen) sa uskutoční v stredu 29. januára. Na pondelkovom mimoriadnom rokovaní Zastupiteľstva BBSK to uviedol podpredseda BBSK Ondrej Lunter s tým, že by mali riešiť vzťahy, na základe ktorých bude naďalej fungovať prímestská autobusová doprava v Banskobystrickom kraji. Vicežupan krajských poslancov podrobne informuje o vývoji sporu medzi župou a dopravcom.

Sporný dodatok bol vraj výhodný

Prednesenie podrobnej informatívnej správy o vývoji situácie v prímestskej doprave zabralo Ondrejovi Lunterovi takmer hodinu, pričom poslanci ju po 1,5-hodinovej diskusii zobrali na vedomie. Viacerí poslanci uviedli, že sporný dodatok k zmluve so SAD Zvolen bol pre župu výhodný a hlasovali zaň všetci.

„Hlásim sa k nemu aj dnes,“ uviedol poslanec Ladislav Kukolík s tým, že dodatky boli výhodné a ušetrili župe niekoľko miliónov eur a vtedy ich nikto nenapadol, ani hlavný kontrolór, ani prokuratúra, ani nikto iný. Ako uviedol bývalý župan a súčasný poslanec Marian Kotleba, dodatky podpísal dva týždne po tom, ako ich jednohlasne schválilo vtedajšie zastupiteľstvo BBSK.

Viacerí poslanci ocenili pohotové konanie primátorov a regionálne združenia samospráv, že sa na rozdiel od vedenia župy dokázali dohodnúť s dopravcom a vďaka nim autobusy od pondelka premávajú.

Chce čo najlepšie podmienky

Poslanci zároveň odsúhlasili zloženie notárskej zábezpeky vo výške 1 552 178,51 eura v prospech SAD Zvolen, ktorej vyplatenie závisí od právoplatného rozhodnutia súdu. Ide o doplatok za výkony spoločnosti pre BBSK v roku 2018, ktorý je súčasťou súdneho sporu.

Schválili aj zapracovanie do rozpočtu župy na rok 2020 a na základe nedeľného rokovania dopravnej komisie zaviazali povinnosťou rokovať vedenie BBSK a SAD Zvolen, aby vyriešili situáciu s autobusovou verejnou dopravou v kraji. „Budem sa snažiť vyrokovať čo najlepšie podmienky,“ povedal poslancom na záver rokovania predseda BBSK Ján Lunter.

Prímestská autobusová doprava, ktorú zabezpečuje v deviatich okresoch Banskobystrického kraja spoločnosť SAD Zvolen, počas uplynulého víkendu nepremávala. Vyvrcholil tým spor medzi dopravcom a vedením BBSK, ktorý pretrváva od roku 2018. Na základe objednávok od miest a obcí vyrokovaných počas víkendu so SAD Zvolen autobusy od pondelka rána dočasne premávajú. Kraj sa pritom zaviazal samosprávam vzniknuté náklady uhradiť.

Spor medzi BBSK a SAD Zvolen sa začal v septembri 2018, keď BBSK informoval, že odmieta plniť od januára 2019 zmluvy s dopravcami zabezpečujúcimi prímestskú autobusovú dopravu v kraji.

Zmluvy boli v rozpore so zákonom

Príčinou mali byť dodatky so SAD Lučenec a so SAD Zvolen predlžujúce zmluvy o päť rokov, ktoré podpísalo bývalé vedenie župy. Vzhľadom k tomu, že nedošlo k dohode a uzavretiu dočasných krátkodobých zmlúv s dopravcami, vedenie BBSK sa rozhodlo spor o platnosť predĺženia zmlúv dodatkami s autobusovými dopravcami riešiť súdnou cestou.

V decembri minulého roka Okresný súd vo Zvolene rozhodol, že dodatok, ktorý podpísala SAD Zvolen s bývalým vedením kraja za pôsobenia Mariana Kotlebu, je minimálne v časti predĺženia pôvodnej zmluvy o päť rokov uzatvorený v rozpore so zákonom. Rozsudok zatiaľ nenadobudol právoplatnosť.

Spoločnosť SAD Zvolen dlhodobo zabezpečuje pravidelnú prímestskú dopravu na takmer 70 % územia Banskobystrického samosprávneho kraja v okresoch Banská Bystrica, Zvolen, Brezno, Detva, Veľký Krtíš, Krupina, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom a Žarnovica.