Sadio Mané odchádza z FC Liverpool a posilní Bayern Mníchov

18.6.2022 (Webnoviny.sk) - Anglický futbalový klub FC Liverpool sa dohodol s nemeckým Bayernom Mníchov na prestupe senegalského útočníka či krídelníka Sadia Maného do bavorského tímu.Celková suma odstupného je vo výške 41 miliónov eur, pričom 32 miliónov Nemci zaplatia hneď a ďalších deväť neskôr v prípade naplnenia výkonnostných cieľov či dosiahnutia úspechov hráča alebo tímu.Tridsaťročný Mané strávil v organizácii "The Reds" šesť sezón a s tímom dosiahol viacero úspechov vrátane titulu v Premier League či Lige majstrov . Bol súčasťou nebezpečnej ofenzívnej línie FC Liverpool, ktorá jeho odchodom pravdepodobne stratí na sile.Maného zápasovou rozlúčkou s anglickým tímom bolo neúspešné finále Ligy majstrov v závere mája, v ktorom triumfoval španielsky Real Madrid 1:0. Vo farbách FC Liverpool absolvoval Mané 269 súťažných duelov a strelil v nich 120 gólov, v Premier League v 196 zápasoch skóroval 90-krát.V mníchovskom Bayerne by mal Mané zaplátať dieru po očakávanom odchode poľského topkanoniera Roberta Lewandowského , ktorý síce ešte má s Bavormi zmluvu, no v ostatných týždňoch dôrazne avizoval odchod. Jeho meno sa spája najmä s možným odchodom do španielskeho FC Barcelona A anglický tím už má náhradu za Maného, je ním uruguajský futbalista Darwin Núňez, ktorý prišiel z portugalského tímu Benfica Lisabon.Sadio Mané pred príchodom do FC Liverpool hral v Anglicku za Southampton , predtým aj za rakúsky Salzburg a francúzsky Metz. V reprezentácii Senegalu doteraz absolvoval 91 duelov a strelil v nich 33 gólov, pričom v úvode roka s výrazne podieľal na triumfe národného tímu na Africkom pohári národov. So Senegalom sa tiež kvalifikoval na MS 2022.