Safjullin je prvým semifinalistom dvojhry na challengeri Slovak Open

Ruský tenista Roman Safjullin sa stal prvým semifinalistom dvojhry na challengeri Slovak Open. Vo štvrťfinále zdolal v bratislavskom NTC v pozícii nasadenej jednotky svojho krajana Aslana Karaceva 6:3, 6:2. V dueli o postup do finále nastúpi v sobotu proti Japoncovi Keinvi Nišikorimu, ktorý zvíťazil nad Francúzom Constantom Lestienneom 6:3, 5:7, 6:2.





Safjullin zahral v stretnutí s Karacevom 13 es a semifinalistu Australian Open z roku 2021 nepustil ani k jedinému brejkbalu. "Zápas bol veľmi dobrý, som spokojný so svojím servisom aj returnom. Snažil som sa vyvíjať tlak na súperov servis, čo mi pomohlo zápas rýchlejšie dotiahnuť do víťazného konca. Aslan je hráč výborných kvalít, určite patrí do Top 50 svetového rebríčka. Ak nebude opäť zranený, určite sa na budúci rok vráti na svoje predchádzajúce pozície. Súčasný renking určite nezodpovedá jeho tenisovému umeniu," povedal Safjullin pre oficiálnu webovú stránku turnaja.Nišikori na začiatku tretieho setu duelu s Lestiennom požiadal o lekárske ošetrenie pre bolesti nohy. Po návrate na dvorec už nedovolil súperovi uhrať ani gem. "Krátka prestávka mi pomohla, zlepšil som pohyb po dvorci. Vedel som, že to bude náročný zápas a rovnaký očakávam aj v sobotu proti Safjullinovi. Je to tenista, ktorý hrá veľmi dobre od základnej čiary a kvalitne podáva," uviedol Japonec.Finalista US Open z roku 2014 si zatiaľ pobyt v Bratislave pochvaľuje. "Prišiel som na Slovensko v predstihu, keďže som pôvodne mal hrať kvalifikáciu, napokon som sa dostal priamo do hlavnej súťaže. Som spokojný s ubytovaním i stravou, páči sa mi aj atmosféra mesta. Som rád, že som sa na konci sezóny rozhodol štartovať na tomto turnaji."

dvojhra - štvrťfinále:



