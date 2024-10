ManCity sa zranili ďalší dvaja hráči, Guardiola: Máme problém

Anglický futbalový majster Manchester City má problém. Po stredajšej prehre na trávniku Tottenhamu 1:2 v osemfinále domáceho Ligového pohára to vyhlásil tréner tímu Pep Guardiola. Španielskeho kouča až tak netrápilo vypadnutie zo súťaže, ako fakt, že na listinu zranených hráčov pribudli krídelník Savinho a stopér Manuel Akanji.





V drese "Citizens" už absentujú ďalší krídelníci Jeremy Doku, Jack Grealish a Oscar Bobb, čerstvý držiteľ Zlatej lopty Rodri, jeho spoluhráč v strede poľa Kevin De Bruyne či obranca Kyle Walker. Akanji utrpel zranenie ešte pred zápasom, Savinha z trávnika odviedli na nosidlách v 63. minúte. "K dispozícii máme trinásť futbalistov, takže máme ozajstné ťažkosti. Väčšina hráčov dohráva s problémami a uvidíme, ako sa zotavia. Myslím si, že máme problém, pretože za deväť rokov sa nestalo, že by bolo toľko zranení. Je to náročné a zápas od zápasu čoraz viac," konštatoval po dueli Guardiola. Vyzdvihol však nasadenie svojich zverencov: "Tí, ktorí sú tu a aj tí, ktorí sa zotavujú, bojujú za to, aby mohli hrať aj cez bolesť. Nezabudnem na to."Päťdesiattriročný tréner nechal v stredu oddychovať kľúčového kanoniera tímu Erlinga Haalanda. "Nechcel som s ním v tejto súťaži riskovať. Nemám rád prehry, ale tento pohár je trochu iný," dodal Guardiola podľa DPA. "Citizens" majú nabitý program, po minulotýždňovom zápase Ligy majstrov so Spartou Praha (5:0) vyhrali v sobotnom ligovom dueli nad Southamptonom 1:0. Túto sobotu sa predstavia na pôde Bournemothu a po víkende odcestujú do Lisabonu na ďalší súboj "milionárskej súťaže" proti Sportingu. V rámci LM sa predstavili aj na Tehelnom poli a zdolali Slovan Bratislava 4:0.Podobne je na tom aj Tottenham, ktorý účinkuje v Európskej lige. Tréner Spurs Ange Postecoglu sa po stredajšom triumfe tešil, ale aj jemu zo zostavy vypadol jeden z hráčov, konkrétne stopér Micky van de Ven pre potenciálne zranenie zadného stehenného svalu. "Víťazstvo bolo pre nás jednoznačne kľúčové. V pohárovej súťaži je to koniec-koncov to najdôležitejšie. Musíte vyhrať, aby ste mohli pokračovať a fakt, že to bolo proti takému veľkolepému súperovi, je pre mužstvo skvelý. Stále sledujem vývoj hráčov aj celého tímu a chcem, aby zažívali práve takéto chvíle, ktoré im ten rast pomáhajú urýchliť," uviedol austrálsky kormidelník. Jeho tím si vo štvrťfinále EFL Cupu zmeria sily s Manchestrom United.