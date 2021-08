Sagan bol v druhej etape pretekov Benelux Tour najlepší z tria Slovákov, časovku ovládol Bissegger

Za víťazom zaostal o 68 sekúnd

Baška skončil na 119. mieste

31.8.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe obsadil 63. miesto v utorkovej 2. etape pretekov Benelux Tour po holandských a belgických cestách, ktorou bola časovka jednotlivcov na 11,1 km so štartom a cieľom v Lelystade.Za víťazom Stefanom Bisseggerom (EF Education - Nippo) zo Švajčiarska zaostal 31-ročný žilinský rodák o 68 sekúnd. Druhý skončil Talian Edoardo Affini (Jumbo-Visma) s mankom pätnástich sekúnd na víťaza a tretiu priečku obsadil ďalší Švajčiar Stefan Küng (Groupama-FDJ) so stratou 20 sekúnd na krajana.V celkovej klasifikácii si na čelo dostal utorkový víťaz Bissegger, na druhú priečku sa dostal Dán Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step) a priebežne tretí je Küng. Petrovi Saganovi, ktorý v pondelkovej 1. etape spadol približne 23 km pred cieľom, patrí aktuálne 105. stupienok (+3:34 min).Starší z bratov Saganovcov Juraj tiež z Bory-Hansgrohe v utorok obsadil 146. priečku a celkovo mu patrí 141. pozícia. Erik Baška v časovke skončil na 119. poste a celkovo je na 88. mieste.V stredu jazdci na Benelux Tour absolvujú 168,3 km dlhú 3. etapu z belgického Essenu do holandského Hoogerheide.