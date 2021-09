Sagan bol v úniku sám a súper mu veľmi nepomohol, jeho premožiteľ Steimle musel pred cieľom riskovať

V úniku bol sám

Steimle mal šťastie

Lunder má už 12-sekundové manko

18.9.2021 (Webnoviny.sk) - Peter Sagan veľmi túžil po víťazstve v 2. etape pretekov Okolo Slovenska , v ktorej sa cyklisti presúvali zo Spiša cez Vysoké Tatry a Liptov až na Oravu.Prekrásnu scenériu okolitých vrchov a horských lúk si líder tímu Bora-Hansgrohe užíval iba naoko, 15 km pred cieľom sa pokúsil o rozhodujúci útok na víťazstvo, ale v stúpaní a neskoršom zjazde zo sedla Vrchvarta sa ho ako kliešť držal Jannik Steimle Nemecký obhajca celkového triumfu nielen že nespolupracoval v úniku, ale napokon Saganovi vyfúkol aj etapové víťazstvo."V zjazde to bolo dosť nebezpečné, lebo sa šmýkalo na listoch zo stromov. V úniku som bol fakticky sám, súper mi veľmi nepomohol. Potom nás dobehla skupina, a hoci Daniel Oss ťahal vpredu, Deceuninck - Quick Step mal jasnú úlohu doviezť lídra v balíku do cieľa a to sa im aj podarilo. Bohužiaľ. V záverečnej zákrute pred cieľom to Steimle napálil, takmer mu to 'nevydalo'. Ja som si pribrzdil, ale on už získal rozhodujúci náskok štyroch - piatich metrov. Dôležité je, že som nespadol a nič sa mi nestalo," komentoval Peter Sagan pre akreditované médiá v cieli.Sagan naznačil, že Steimle mal v záverečnej ostrej zákrute pred cieľom šťastie, že nespadol tak ako viacerí pretekári za nimi. Predtým zasa 25-ročný Nemec majstrovsky zvládol taktiku svojho tímu a nepomohol mu v úniku, aby ho doviedli až do cieľa v Dolnom Kubíne."Po poslednom stúpaní som sa ocitol vpredu s Petrom Saganom, ale veril som, že nás skupina s Álvarom Hodegom dostihne. Vďaka obrovskému úsiliu celého tímu sa to aj podarilo. Záverečné kilometre boli hektické s množstvom zákrut. Ešte 500 m pred cieľom som ťahal vpredu pre Hodega, ale potom sme sa navzájom stratili. Neskôr došlo k nehode za mnou, a tak som šiel naplno až do cieľa. Uvedomujem si, že v záverečnej zákrute som riskoval, ale niekedy treba aj zariskovať pre úspech. Mal som aj šťastie, že som nespadol. Mám za sebou ťažký rok po jarnom páde a toto víťazstvo je pre mňa obrovská úľava. Zároveň sa chcem poďakovať za podporu nášmu fantastickému tímu," skonštatoval Steimle v tlačovej správe svojho tímu.Pred záverečným víkendom 65. ročníka pretekov Okolo Slovenska je pravdepodobné, že celkový víťaz zrejme vzíde z tria Álvaro Hodeg , Jannik Steimle, Peter Sagan. Líder Hodeg vedie o 3 sekundy pred Steimlem a 4 sekundy pred Saganom. Štvrtý Nór Eirik Lunder má už 12-sekundové manko.Tieto predpoklady sa naplnia vtedy, ak sa v zostávajúcich dvoch etapách nezrodí úspešný únik bez lídrov tímov Deceuninck - Quick Step a Bora-Hansgrohe. Sobotňajšia etapa vedie z Dolného Kubína do Považskej Bystrice a so 193 km je najdlhšia na tohtoročných pretekoch Okolo Slovenska. Na pelotón čakajú tri rýchlostné a päť vrchárskych prémií. V cieli v Považskej Bystrici sa cyklisti očakávajú po 15.45 h.