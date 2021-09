Slovenský štvorkajak získal medailu na majstrovstvách sveta v Kodani, Čechom tesne „vyfúkol“ striebro

Vlčeka nahradil Zalka

Absolvovali tri jazdy

Debutanti obsadili šieste miesto

18.9.2021 (Webnoviny.sk) - Medailová kontinuita slovenskej "káštvorky" na vrcholných podujatiach stále pokračuje. Kvarteto Samuel Baláž Adam Botek vybojovalo striebornú medailu v K4 na 500 m na majstrovstvách sveta v dánskej Kodani.Nad sily Slovákov boli iba Ukrajinci, za ktorými Slováci zaostalo o 40 stotín sekundy. Bronz si vypádlovali Česi, ktorých Slováci zdolali len veľmi tesne - o 10 stotín. Slovenská K4 dosiahla výsledný čas 1:20,59 min.Slováci sa v Kodani predstavili s jednou zmenou v lodi v porovnaní s nedávnymi olympijskými hrami v Tokiu. Multimedailistu z vrcholných podujatí Erika Vlčeka v bronzovej lodi z OH 2020 na pozícii číslo 3 nahradil Csaba Zalka.Slovenskí reprezentanti sa vo finále spočiatku držali v strede štartovného poľa, na medzičase na 250 m nefigurovali v prvej štvorke priebežného poradia.Skvelým záverom sa však dopracovali k striebru. Je pozoruhodné, že v porovnaní s OH v Tokiu iba slovenskí reprezentanti dokázali zopakovať medailový úspech. V Tokiu zlatí Nemci v Kodani vôbec neboli v A-finále, keďže úplne zmenili zloženie posádky.S inými tvárami nastúpili na MS aj Španieli, ktorým to stačilo iba na siedme miesto. Spolufavoriti z Maďarska skončili v A-finále na poslednej deviatej pozícii. Pikantne vyznieva aj fakt, že zlatí Ukrajinci chýbali vo finále na olympijských hrách v Tokiu.Slováci museli na ceste k striebornej medaile absolvovať v Kodaní tri jazdy. Vo štvrtkovej rozjazde skončili druhí, preto museli v piatok popoludní absolvovať semifinále. V ňom s prehľadom triumfovali pred Srbmi a Bielorusmi, zabezpečili si tak miestenku vo finále.Ziskom striebra sa slovenskí rýchlostní kanoisti zaradili na priebežné trináste miesto v medailovom hodnotení krajín na MS 2021. Na čele sú Ukrajinci pred Maďarmi a Rusmi.V A-finále sa v sobotu v Kodaní predstavili aj ďalšie dve slovenské lode. V disciplíne C2 1000 m debutanti na MS Eduard Strýček a Peter Kizek skončili na šiestom mieste, keď o viac ako 14 sekúnd zaostali za víťaznými Rusmi Kirilom Šamšurinom a Vladislavom Čebotarom.Dvojkajak Peter Gelle, Ákos Gacsal finišoval medzi elitou na poslednom deviatom mieste. Zvíťazili Dennis Kernen a Martin Nathell. Slováci za nimi zaostali o 5,16 s.