Sagan dostal na Giro d’Italia pokutu i trest, stále však bojuje o cyklámenový dres

Stále má náskok

Giro končí v nedeľu

Kľúčové nestratenie náskoku

Náskok úniku cez 23 minút

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.5.2021 - Medzinárodná cyklistická únia (UCI) potrestala elitného slovenského jazdca Petra Sagana z tímu Bora-Hansgrohe pokutou 1000 švajčiarskych frankov a zrážkou 50 bodov v rebríčku UCI za konanie vo štvrtkovej 18. etape na pretekoch Giro d'Italia.Podľa komunikácie organizátorov podujatia si 31-ročný Žilinčan vyslúžil trest za "zastrašovanie, resp. iné nevhodné správanie voči iným jazdcom". Ako informuje web cyclingnews.com, nie je známe, čo viedlo k uvedenej penalizácii.Dobrou správou pre Petra Sagana a stajňu Bora-Hansgrohe je skutočnosťou, že slovenský cyklista neprišiel o body v súťaži o cyklámenový dres určený pre lídra bodovacej súťaže. Stále tak vedie s náskokom 22 bodov pred Talianom Davidem Cimolaiom (Israel Start-Up Nation) a 25 bodov pred Fernandom Gaviriom (UAE Emirates) z Kolumbie.V spomenutej 18. etape, ktorá merala 231 km a bola najdlhšou na tohtoročnom Gire, jazdil Sagan v pelotóne. Do cieľa prišiel v hlavnom poli s mankom 23:30 min. na víťazného Alberta Bettiola (EF Education-Nippo) z Talianska. Víťaz vzišiel z 23-členného úniku, ktorý sa sformoval počas úvodných 60 km štvrtkovej etapy.Dlhých 179 km pred cieľom sa na čelo hlavnej skupiny dostali Sagan s tímovým kolegom Davidom Ossom a Filippom Gannom (Ineos Grenadiers), aby kontrolovali dianie na čele pelotónu a zamedzili ďalším únikom. V hlavnej skupine totiž boli všetci priami konkurenti Sagana v bodovacej súťaži.Keďže Giro sa končí už v nedeľu časovkou jednotlivcov, v praxi slovenskému jazdcovi stačí už len prísť do cieľa a získa spomenutý cyklámenový dres. Počas piatka a soboty sú na programe horské etapy a neudeľujú sa v nich dostatočné body na to, aby sa pred Sagana ešte dostal niektorý z konkurentov."Štvrtková etapa bola dôležitá, kľúčom bolo nestratiť náskok v boji o cyklámenový dres. Šprintérov, ktorí sú v popredí klasifikácie bodovacej súťaže, sme mali pod kontrolou a udržali si tento dres," zhodnotil Peter Sagan prostredníctvom tlačovej správy, z ktorej cituje web cyclingnews.com.Viac pridal športový riaditeľ stajne Ján Valach: "Šlo o poslednú etapu, kde mohli nastať zmeny v boji o cyklámenový dres. Našou stratégiou bolo, aby únik prišiel úspešne až do cieľa alebo, ak by na tom mali záujem aj iné tímy, držať sa na dištanc a pripravovať sa na záverečný šprint."Podľa Valacha jazdci zoskupenia Bora-Hansgrohe dokonale splnili cieľ, s ktorým do etapy vstupovali. "Celý tím bol silný a pripravený na všetky možné scenáre vrátane boja o etapové víťazstvo. Každý náš jazdec tvrdo pracoval v úvodnej časti etapy a napokon odskočila veľká skupina," komentoval Valach.Náskok úniku počas priebehu etapy rástol až na 23:30 min v cieli, čo Saganovi a jeho tímu vyhovovalo. Víťazný Bettiol okrem etapového triumfu získal aj 50 bodov, Sagan však neohrozil."Keďže na šprintérskej prémii nebodoval žiadny z priamych konkurentov, mali sme výhodu, že sme mohli v pokoji jazdiť. Neobávali sme sa, že únik odskočí až príliš, keďže všetci špurtéri boli v pelotóne. Peter bol dostatočne chránený až do cieľa, udržal si teda dres pre lídra bodovacej súťaže. A to nás pred dvoma horskými etapami teší," uzavrel Valach.