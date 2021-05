Tatar nebodoval, ale jeho Montreal odvrátil vypadnutie. Carolina spečatila svoj postup (video)

Gól v predĺžení

Šiesty zápas už túto sobotu

Zaujímavosť o predĺžení









28.5.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar síce nebodoval, jeho tím Montreal Canadiens však v play-off zámorskej NHL triumfoval na ľade Toronta Maple Leafs 4:3 po predĺžení a stav série 1. kola vyraďovacej časti hranej na štyri víťazstvá znížil na 2:3.Habs v tomto súboji viedli už 3:0, ale domácim sa podarilo dotiahnuť duel až do predĺženia. To však netrvalo ani minútu, keďže v 59. sekunde rozhodol o triumfe Monteralu Nick Suzuki.Slovenský krídelník Tomáš Tatar v uvedenom súboji strávil na ľade 15:14 min, z toho rovnú minútu v presilovke. Bodovo sa nepresadil a prezentoval sa jednou strelou na bránku."Po tretej tretine sme boli v kabíne pokojní. Prišli sme sem pre víťazstvo a myslím si, že sme odohrali veľmi kvalitný duel. A gól v predĺžení bol našou odmenou," komentoval na oficiálnom webe profiligy brankár hostí Carey Price, ktorý si pripísal 32 úspešných zákrokov.Maple Leafs majú ďalšiu šancu na spečatenie postupu do finále Severnej divízie v sobotu, hrať sa bude v Montreale. Na duel by sa malo dostať aj približne 2 500 fanúšikov, čo by boli prvé stretnutia NHL v Kanade od 11. marca 2020 aj s diváckou kulisou."Priaznivci si zaslúžia taký veľký zápas. Asi to bude šialené a zároveň skvelé. Neviem sa dočkať, keď opäť nastúpime pred našimi fanúšikmi. Čakáme na to už viac ako rok a teraz je to tu. Šiesty zápas série play-off, v sobotu a proti Torontu. Lepšie to asi vyjsť nemohlo," poznamenal útočník Phillip Danault.Postup do divízneho finále vo štvrtok spečatila Carolina Hurricanes . Na ľade Nashvillu Predators triumfovala 4:3 po predĺžení, celú sériu napokon ovládla 4:2 na zápasy, keď ostatné štyri súboje sa rozhodovali až v extra čase. Vypadnutie Preds sledovalo naživo viac ako 14-tisíc priaznivcov.Zaujímavosťou je, že predĺženie v Nashville vo štvrtok trvalo iba o sedem sekúnd dlhšie ako v Toronte. Postup pre Hurricanes v ňom spečatil fínsky útočník Sebastian Aho. Súperom Caroliny v ďalšej sérii bude obhajca Stanleyho pohára - tím Tampa Bay Lightning slovenského obranca Erika Černáka.