Sagan jazdil na majstrovstvách sveta v Belgicku dobre, no titul opäť získal Alaphilippe a môže vyrovnať jeho rekord

Alaphilippe žije veľký sen

Veľkí favoriti ostatným ušli

Sklamaný Sagan už nešpurtoval

26.9.2021 (Webnoviny.sk) - Francúzsky cyklista Julian Alaphilippe obhájil titul majstra sveta v pretekoch s hromadným štartom. Na svetovom šampionáte v belgickom Leuvene predviedol v záverečných 16 km suverénnu sólojazdu, ktorú dotiahol do víťazného konca.Alaphilippe obhájil víťazstvo spred roka z talianskej Monzy a vybojoval desiaty dúhový dres majstra sveta pre Francúzsko.Jeden z dlhoročných lídrov stajne Deceuninck - Quick Step zároveň dosiahol 37. víťazstvo v profikariére na ceste a o rok bude na MS v Austrálii útočiť na vyrovnanie unikátneho historického zápisu Petra Sagana . Ten vyhral tri tituly majstra sveta za sebou v rokoch 2015, 2016 a 2017."Celý tento rok je pre mňa ako veľký sen. Týka sa to súkromia aj pretekov. Titul som nečakal, ale v poslednom týždni išlo všetko podľa predstáv. Ďakujem celému francúzskemu tímu za obetavosť a robotu, ktorú pre mňa odviedli. Keď sa mi podarilo urobiť záverečnú selekciu, tušil som, že to môže vyjsť. Veľmi ma v závere motivovali fanúšikovia popri trati, ktorí síce fandili Belgičanom, ale pomohli mi. O prípadnom treťom titule majstra sveta nerozmýšľam, chcem si teraz vychutnať ten aktuálny druhý," uviedol Julian Alaphilippe v prvom televíznom rozhovore.Preteky s hromadným štartom mužov na MS v Belgicku merali 268,3 km a cyklisti sa presúvali z Antverp do Leuvenu. Na štyridsiatich dvoch menších stúpaniach prekonali dovedna 2562 výškových metrov.Peter Sagan približne 200 km na klasikárskom profile jazdil s rozumom a pozične veľmi dobre. Približne 50 km pred cieľom však nezachytil nástup skupiny viacerých favoritov, ktorý inicioval Francúz Julian Alaphilippe.Vpredu sa vzápätí vytvorila silná 17-členná skupina, v ktorej boli takmer všetci favoriti s výnimkou Sagana či Austrálčana Michaela Matthewsa Okrem Sagana nemali ďalší pretekári z pelotónu záujem spolupracovať a ich manko na najlepších narastalo. Približne 40 km pred cieľom bolo jasné, že Sagan tento rok nebude bojovať o titul.V silnej skupine favoritov bol aktívny najmä Alaphilippe, ktorý ju viacerými nástupmi roztrhal a posledných približne 16 km ukázal všetkým chrbát. Jeho víťazný čas v cieli bol 5:56:34 h.Sagan skončil v poli porazených na 26. mieste o šesť minút a 27 sekúnd za Alaphilippom. Sklamaný Slovák v závere vo svojej skupine, kde boli viacerí skvelí šprintéri, nešpurtoval.V súboji štvorčlennej skupiny o druhé miesto uspel Holanďan Dylan van Baarle , bronz získal Dán Michael Valgren a Belgičania zostali bez medaily, keďže Jasper Stuyven skončil vo svojom rodnom meste Leuvene štvrtý.Táto skupina, ktorej súčasťou bol aj Američan Nelson Powless , prišla do cieľa s mankom 32 sekúnd na Alaphilippa. Na siedmom mieste prišiel do cieľa Čech Zdeněk Štybar , ktorý zaostal za víťazom o 1:06 min.Dvaja veľkí favoriti Holanďan Mathieu van der Poel a Belgičan Wout van Aert rovnako nezachytili rozhodujúci nástup Alaphilippa a obsadili ôsme, resp. jedenáste miesto.