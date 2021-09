Hamilton napísal na Veľkej cene Ruska históriu F1, Verstappen išiel skvelú stíhaciu jazdu

Norris nevyužil pole position

Hamilton je novým lídrom

26.9.2021 (Webnoviny.sk) - Brit Lewis Hamilton sa stal prvým jazdcom histórie formuly 1, ktorý nazbieral 100 víťazstiev v pretekoch svetového šampionátu najrýchlejších štyroch kolies.Elitný jazdec Mercedesu zvíťazil na Veľkej cene Ruska v Soči pred svojím najväčším rivalom v boji o titul majstra sveta Holanďanom Maxom Verstappenom z Red Bullu, ktorý predviedol pri Čiernom mori skvelú stíhaciu jazdu z posledného miesta na štarte pretekov. Bol to trest za nepovolenú výmenu motora. Tretí skončil Španiel Carlos Sainz z tímu Ferrari.V Soči zohral v závere úlohu aj dážď, a ten pochoval nádeje Brita Landa Norrisa z McLarenu na víťazstvo.Norris štartoval prvýkrát v kariére z "pole position", dlho aj viedol, ale neskoro zareagoval na dážď a na rozdiel od súperov zaváhal s prezutím pneumatík na mokrú trať. Nakoniec skončil na siedmom mieste.Hamilton zvíťazil po piaty raz v tejto sezóne a prvýkrát od júlovej Veľkej ceny Veľkej Británie v Silverstone.Na čele šampionátu jazdcov vystriedal Verstappena, pred ktorým má aktuálne dvojbodový náskok. Tretí je Fín Valtteri Bottas vo farbách Mercedesu."Sto víťazstiev je krásne číslo, ktoré si vyžaduje dlhoročnú tvrdú robotu. Vôbec som si nebol istý, či to niekedy dosiahnem. Vyhrať tieto preteky vôbec nebolo jednoduché, som rád, že sa mi to podarilo," uviedol Hamilton."Nevyhral som, ale veľa bodov som nestratil. Je to veľmi dobré," reagoval Verstappen.