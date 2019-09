Sagan likvidoval úniky a v Belgicku obsadil 27. priečku

Peter Sagan, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Primus Classic (Brakel - Haacht, 197 km):



1. Edward Theuns (Belg./Trek-Segafredo), 2. Pascal Ackermann (Nem./Bora-Hansgrohe), 3. Jasper De Buyst (Belg./Lotto-Soudal), ... 27. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) všetci rovnaký čas ako víťaz

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Haacht 21. septembra (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil v sobotu 27. miesto na pretekoch nižšieho rangu Primus Classic v Belgicku. Víťazom sa stal na trati dlhej 197 km, ktorá viedla z Brakelu do Haachtu, domáci Edward Theuns z tímu Trek-Segafredo. Druhý skončil bez časového odstupu kolega Sagana z tímu Bora-Hansgrohe Pascal Ackermann z Nemecka. Slovák prišiel do cieľa vo vedúcej skupine, no o víťazstvo napokon nešpurtoval.Tím Trek-Segafredo sa pokúšal získať triumf v úniku s viacerými pretekármi. Dvadsať kilometrov pred cieľom zaútočil Jesper Stuyven, no 3 km pred záverečnou čiarou ho vedúca skupina dostihla aj vďaka práci Sagana. Lenže okamžite potom vyrazil Theuns a náskok si tesne udržal až po pásku.uviedol trojnásobný majster sveta pre oficiálnu stránku Bora-Hansgrohe.Na Sagana čaká pred majstrovstvami sveta vo Veľkej Británii ešte jedna súťaž. V nedeľu nastúpi na ďalšiu belgickú klasiku Gooikse Pijl.