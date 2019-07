SAGAN FINIŠOVAL PIATY V 10. ETAPE, VYHRAL VAN AERT

Albi 15. júla – Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-hansgrohe obsadil 5. miesto v pondelkovej 10. etape 106. ročníka Tour de France. Víťazom sa stal Belgičan Wout van Aert z Jumbo-Visma pred Talianom Emilianom Vivianim (Deceuninck-Quick Step) a Austrálčanom Ewanom Calebom (Lotto Soudal).





Žltý dres pre priebežného lídra poradia si udržal domáci Julian Alaphilippe. Na druhé miesto sa posunul obhajca Brit Geraint Thomas z Ineosu, ktorý má manko 1:12 minúty, jeho tímový kolega Egan Arley Bernal Gomez z Kolumbie je tretí.Sagan sa v závere držal v čelnej skupine, no na posledných metroch ho súperi "zavreli", síce sa z obkľúčenia dostal, no obhájiť víťazstvo Albi z roku 2013 nedokázal. Štvrtý skončil jeho najväčší konkurent v boji o zelený dres Michael Matthews. V 10. etape bolo v hre iba 50 bodov, takže Sagana na čele bodovacej súťaže nemohol ohroziť.Viacerí favoriti na celkové poradie stratili v etape cenné sekundy, keď sa v bočnom vetre pelotón v závere rozdelil na viacero skupín. Francúz Thibaut Pinot spolu s Rigobertom Uranom a Richiem Portem zaostali a do cieľa prišli s mankom takmer 100 sekúnd.