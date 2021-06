Sagan má na dosah pokorenie historického rekordu, môže sa mu to podariť na Tour de France

Konečne získal cyklámenový dres

Zeleným dresom dobehne Zabela

Zaujímavosť z Giro d'Italia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.6.2021 - Slovenský cyklista Peter Sagan počas jedenástich rokov kariéry vyhral 37-krát bodovaciu súťaž na rôznych podujatiach a celkovo 148 dní strávil oblečený v drese určenom pre lídra tejto súťaže.Najznámejších je jeho rekordných sedem triumfov v zelenom drese na Tour de France a čerstvý triumf v cyklámenovej farbe trička na Giro d'Italia. Podľa belgického denníka Het Laatste Nieuws viac dní ako líder v drese lídra bodovačky strávil už len Ír Sean Kelly, spolu 151.Tridsaťjedenročný rodený Žilinčan v službách tímu Bora-Hansgrohe by ho mohol prekonať už na nadchádzajúcej Tour de France, kde by Sagan podľa aktuálnych informácií nemal chýbať."Konečne už mám aj jeden cyklámenový dres po toľkých zelených z Tour de France. Vážim si veľkú podporu fanúšikov, ktorí ma povzbudzovali na ceste k jeho získaniu. Žil som v Taliansku predtým päť rokov a ľudia ma tam poznajú. Teraz si dám na pár dní voľno a potom sa vrátim do práce, aby som sa pripravil na Tour de France," cituje Petra Sagana web cyclingnews.com.Ak by sa Saganovi podarilo vybojovať ôsmy zelený dres na Tour de France, s celkovým počtom deväť by sa vyrovnal rekordérovi na pretekoch Grand Tour Erikovi Zabelovi. Niekdajšieho skvelého nemeckého šprintéra už Slovák prekonal v počte zelených tričiek na Tour de France (7-6), ale dovedna s tromi na Vuelte má Zabel na konte deväť takýchto triumfov.Sagan možno v budúcnosti zaútočí ešte na jeden historický počin. Môže sa stať šiestym cyklistom v histórii, ktorý získa dres pre víťaza bodovacej súťaže na všetkých troch pretekoch Grand Tour."Dosiaľ sa to podarilo Eddymu Merckxovi, Džamolidinovi Abdužaparovovi, Laurentovi Jalabertovi, Alessandrovi Petacchimu a Markovi Cavendishovi," pripomenul web cyclingnews.com.Ešte jedna zaujímavosť v súvislosti so Saganom a nedávno skončenými pretekmi Giro d'Italia. V rebríčku zárobkov tam víťaz bodovacej súťaže skončil na štvrtom mieste s odmenami v celkovej výške 29 221 eur.Pre porovnanie, pred rokom pri jeho premiére na Gire skončil Sagan v zárobkoch až siedmy, ale so sumou 45 243 eur. Tá sa v prípade pretekov Grand Tour spravidla prerozdeľuje medzi členov tímu.Suverénnym lídrom rebríčka zárobkov na 104. ročníku Giro d'Italia sa stal jeho celkový víťaz Kolumbijčan Egan Bernal. Pri jeho mene sa objavila suma 360 292 eur. Pred Saganom skončili aj Talian Damiano Caruso (157 910 eur) a Brit Simon Yates (88 672 eur).