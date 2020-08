Sagan má za sebou prvú etapu Critérium du Dauphiné, na víťaza stratil sedem minút (video)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.8.2020 (Webnoviny.sk) - Belgičan Wout van Aert sa stal víťazom stredajšej 1. etapy 72. ročníka prestížnych pretekov Critérium du Dauphiné . Dvadsaťpäťročný člen tímu Jumbo-Visma zvládol trať z Clermont-Ferrand na vrchol Saint Christo en Jarez dlhú 218,5 km za 5:27:42 h, v záverečnom špurte odsunul na druhú priečku Juhoafričana Daryla Impeyho (Mitchelton-Scott), tretí skončil minuloročný celkový víťaz Tour de France Egan Bernal z Kolumbie (Ineos)."Mal som dobré nohy. Včera som prišiel do hotela celkom unavený, keďže som predtým mal pár dní voľno. Napriek tomu sme chceli urobiť maximum pre úspech a podarilo sa to," zhodnotil po víťaznej etape Van Aert.Elitný slovenský špurtér Peter Sagan (BORA-hansgrohe) v záverečný kilometroch stratil kontakt s najlepšími a napokon obsadil 93. pozíciu s odstupom 7:23 min na víťaza. V rovnako čase ako Van Aert finišoval Saganov tímový kolega Emanuel Buchmann na 16. mieste.V stredajšej etape jazdci absolvovali niekoľko stúpaní vrátane nepríjemného desaťkilometrového výšľapu na Col du Béal s priemerným sklonom 5,6 percenta. Aj cieľ bol v miernom stúpaní, s ktorým sa najlepšie vyrovnal Van Aert. Ten si v tomto roku pripísal už prvenstvá na klasikách Miláno-San Remo či Strade Bianche.Ešte náročnejší dojazd čaká cyklistov vo štvrtok, na rad totiž príde cieľových 16,6 km na Col de Porte do výšky 1315 m s priemerným sklonom 6,2 percenta a 11-percentným maximom.