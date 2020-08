Brazílčania vybavili postup Šachtaru v Európskej lige, ale Sevilla sa natrápila s Wolverhamptonom

Päť gólov v Gelsenkirchene

Triumf až v úplnom závere

12.8.2020 (Webnoviny.sk) - Futbalová Európska liga 2019/2020 už pozná mená všetkých semifinalistov, elitné kvarteto súťaže skompletizovali utorkové zápasy v Nemecku. K anglickému Manchestru United a talianskemu Interu Miláno sa v utorok pridali ukrajinský Šachtar Doneck a španielsky FC Sevilla Prvá semifinálová konfrontácia prinesie 16. augusta v Kolíne nad Rýnom španielsko-anglický súboj, o deň neskôr v Düsseldorfe to bude taliansko-ukrajinský duel. Finále je na programe 21. augusta v Kolíne nad Rýnom.Šachtar Doneck si v utorok v Gelsenkirchene bez väčších problémov poradil so švajčiarskym Bazilejom, do semifinále ho posunul triumf 4:1. Švajčiarov "načal" už v 2. minúte ukrajinský reprezentant narodený v Brazílii Júnior Moraes, pred prestávkou pridal poistku iný Brazílčan Taison.Po zmene strán pridali góly ukrajinského mužstva ďalší dvaja Brazílčania Alan Patrick z pokutového kopu a Dodô, za Bazilej v závere už len skorigoval Ricky van Wolfswinkel."Proti náročnému súperovi sme hrali fantasticky. Na tento duel sme sa dlho pripravovali a náš cieľ bol postup do semifinále, čo nám aj vyšlo," radoval sa po triumfe portugalský kouč Šachtaru Luís Castro.Omnoho viac sa v utorok v Duisburgu natrápili futbalisti FC Sevilla. V súboji proti anglickému Wolverhamptonu Wanderers, ktorý v skupinovej časti tejto súťaže hral v jeseni 2019 aj proti Slovanu Bratislava , rozhodli Španieli o triumfe až v úplnom závere. Postup pre účastníka La Ligy zariadil v 88. minúte argentínsky krídelník Lucas Ocampos."Poriadne sa nám uľavilo. Hrali sme proti zdatnému súperovi, ktorého obrana je mimoriadne pevná. Mali sme veľký problém dostať sa cez zadné rady súpera, keď však prišiel gól, bola to mimoriadna úľava," zhodnotil brankár španielskeho mužstva Yassine Bounou.