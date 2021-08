Sagan mení dres a bude jazdiť za TotalEnergies, teší sa na francúzske dobrodružstvo

Nemá licenciu na WordlTour

Nahradí Triestina

Sponzoruje ho plynový gigant

Všetko môže byť inak

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.8.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan bude v roku 2022 súčasťou francúzskeho tímu TotalEnergies. Jeho šéf Jean-René Bernaudeau potvrdil niekoľkomesačné špekulácie o angažovaní trojnásobného majstra sveta, spolu podpísali dvojročný kontrakt.Odchodu Sagana do Francúzska predchádzal jeho oficiálny koniec v nemeckom tíme Bora-Hansgrohe po piatich rokoch zväčša úspešnej spolupráce.TotalEnergies je ambiciózne družstvo, ktoré zatiaľ nemá licenciu WorldTour. Ako prokontinentálny tím sa zúčastňuje na pretekoch pod hlavičkou UCI Continental Circuits, ale v odôvodnených prípadoch má v repertoári aj súťaže UCI World Tour. To vtedy, keď dostane voľnú kartu, ako to bolo aj nedávno na Tour de France "Teším sa na nové dobrodružstvo. Jean-René je manažér, ktorý má povesť muža meniaceho zaužívané veci vo svetovej cyklistike. Verím, že mu pomôžem vybojovať tímové úspechy a že v nových farbách dosiahnem veľa víťazstiev. Do konca aktuálnej sezóne ešte zostanem sústredený na to, aby som bol úspešný so svojím doterajším tímom Bora-Hansgrohe. V zime sa chcem k novým spolujazdcom pripojiť vo víťaznom duchu," uviedol Peter Sagan, cituje ho špecializovaný web VeloNews.com.Spoločne s Petrom Saganom sa do francúzskeho družstva sťahujú aj jeho starší brat Juraj a ďalší Slovák Erik Baška, ako aj dlhoroční kolegovia z tímov Tinkoff a Bora-Hansgrohe Poliak Maciej Bodnar a Talian Daniel Oss. Spolu so sebou berú aj svetoznámu značku bicyklov Specialized, ktorá je dlhoročne spojená s menom Peter Sagan.Nahradí doterajšieho francúzskeho dodávateľa Willier Triestina. Podľa dohody Specialized bude dodávať cyklistom tímu TotalEnergies aj helmy a ďalšie cyklistické komponenty, odevná značka Sportful sa zasa postará o ich oblečenie.Tím TotalEnergies sponzoruje francúzsky plynový gigant Total a počas 21-ročnej existencie jeho súpiska obsahovala zväčša len francúzske mená. V ostatných rokoch sa však aj Francúzi rozhodli doplniť svoje rady o kvalitnejších cudzincov, na Tour de France 2021 boli jeho súčasťou aj Španieli Víctor de la Parte a Cristián Rodríguez či Nór Edvald Boasson Hagen. Rodríguez bol na 46. priečke najvyššie umiestneným mužom tímu v celkovej klasifikácii v Paríži."Angažovanie Petra nás napĺňa mimoriadnou dávkou hrdosti. Stále je to najpopulárnejší cyklista na svete a výnimočný talent. Verím, že spôsobí zmenu v našej cyklistickej dimenzii. Naše športové ambície s ním výrazne stúpnu, rátame s jeho víťazstvami," uviedol Jean-René Bernaudeau.Podľa skúseného manažéra Sagan by mal byť kľúčovým mužom pre klasiky a Tour de France. "Spoliehame sa aj na to, že vpred nás posunú jeho skúsenosti. Spoločne s naším sponzorom TotalEnergies, firmou Specialized a Petrom sa dívame jasnejšie do budúcnosti. Všetci máme rovnakú túžbu - porozumieť zmenám v našom svete a tešiť sa na spoluprácu aj s trochou nekonformného prístupu," dodal Bernadeau.VeloNews.com pripomína, že hoci je TotalEnergies registrovaný ako ProTeam na nižšej úrovni cestnej cyklistiky, so Saganom môže byť čoskoro všetko inak. "S takým menom, ako je Sagan na súpiske, by čoskoro Francúzi mohli získať status WorldTour a účasť na väčšine špičkových pretekov," odhaduje špecializovaný cyklistický web.