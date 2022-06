Sagan na Tour de France 2022 zabojuje o ôsmy zelený dres, má svojich tradičných pomocníkov

Dvakrát prekonal koronavírus

Pochválil zloženie tímu

30.6.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan sa v tomto roku jedenástykrát predstaví na Tour de France, najprestížnejších etapových pretekoch sveta.Na 109. ročníku podujatia, ktoré sa začne v piatok 1. júla v dánskej Kodani, bude v drese francúzskeho tímu TotalEnergies bojovať o svoj ôsmy zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže v kariére.Tridsaťdvaročný Žilinčan sa naladil na "Starú dámu" ziskom ôsmeho titulu majstra Slovenska v pretekoch s hromadným štartom."Je skvelé byť späť na Tour de France a vidieť opäť toľko divákov," povedal Sagan na pódiu pri slávnostnom predstavovaní tímov v hlavnom meste Dánska. "Uvidíme, je to mojím cieľom. Vyskúšame to, ale nič nie je isté," doplnil trojnásobný majster sveta na margo zisku ďalšieho zeleného dresu.Sagan v tomto roku dvakrát prekonal ochorenie COVID-19 a celkovo trikrát za ostatných 18 mesiacov. Po zdravotnej stránke sa však už cíti dobre."Som veľmi rád, že tu môžem byť po tom, ako som zase chytil covid. Som rád, že ma to prešlo, už aj na majstrovstvách Slovenska som bol okej. Idem sa pokúšať o čo najlepšie výsledky každý deň. Jedine tak sa dá zvíťaziť alebo získať zelený dres. Budem to brať deň po dni a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať," povedal pre RTVS držiteľ 121 profesionálnych víťazstiev.Najúspešnejší slovenský cyklista bude mať aj na tohtoročnej Tour de France svojich tradičných pomocníkov v osobách Poliaka Macieja Bodnara a Taliana Daniela Ossa . Okrem nich a Sagana figurujú v zostave tímu TotalEnergies aj Francúzi Pierre Latour, Anthony Turgis, Alexis Vuillermoz a Mathieu Burgaudeau, ako aj Nór Edvald Boasson-Hagen.Sagan už absolvoval Tour de France v dresoch tímov Liquigas Canondale, Tinkoff-Saxo a Bora-Hansgrohe. Tentoraz nebude mať jeho zoskupenie jazdca, ktorý by mohol pomýšľať na zisk žltého dresu pre celkového víťaza."Ja si myslím, že to bude oveľa lepšie, pretože odpadáva oveľa viac stresu. Od lídra na celkové poradie sa vždy veľa očakáva a veľa vecí sa musí robiť inak, tým pádom pribúda aj viac stresu predtým. Malo by to byť skôr také uvoľnenejšie. Myslím si, že máme veľmi dobré zloženie tímu, čo sa týka horských aj šprintérskych etáp. Mohli by sme dobre bojovať o popredné pozície, uvidíme deň po dni," poznamenal Sagan.