Vlhová má za sebou sústredenie na snehu v Taliansku, zo začiatku jazdila navoľno

29.6.2022 (Webnoviny.sk) - Od záveru predchádzajúcej sezóny Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní uplynuli už viac ako tri mesiace a elitná slovenská reprezentantka Petra Vlhová sa už pripravuje na nový ročník.Dvadsaťsedemročná Liptáčka v predchádzajúcich dňoch absolvovala sústredenie v stredisku Passo Stelvio, kde na lyžiach strávila celých päť dní."Zo začiatku som jazdila navoľno, musela som sa rozjazdiť. Potom už sme jazdili aj nejaké bránky, všetko išlo podľa plánu a cítim sa dobre," povedala po návrate domov na Slovensko podľa RTVS.Predchádzajúci ročník, v ktorom v hodnotení SP neobhájila veľký krištáľový glóbus, no stala sa olympijskou šampiónkou v slalome, bol pre Vlhovú mimoriadne náročný po fyzickej aj mentálnej stránke.Voľné chvíle po jeho skončení jej prišli vhod. "Po sezóne to bolo ťažšie, ale teraz na lyžiach som zistila, že ma to stále baví a stále chcem víťaziť," prezradila víťazka sedemnástich slalomov SP, ktorá má na svojom konte spolu 26 triumfov v uvedenom seriáli.A ani nasledujúca sezóna nebude o nič jednoduchšia. Na ženy v 20 strediskách čaká až 41 individuálnych súťaží, prirátať k tomu treba februárové majstrovstvá sveta vo Francúzsku. Jednou z hlavných zmien je skutočnosť, že chorvátsky Záhreb bude v úvode januára hostiť dva slalomy žien."Na sústredení som sa dozvedela, že v Záhrebe budú dva slalomy za sebou. Už jedny preteky sú veľmi náročné, nie to ešte dvoje," myslí si Vlhová, ktorá na Medveďom vŕšku nad chorvátskou metropolou nenašla premožiteľku v ostatných troch edíciách podujatia Snow Queen Trophy (Snježna kraljica).Od januára 2017 sa tam iba raz nedostala na pódium, v roku 2018 finišovala tesne štvrtá.