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 24hod.sk    Šport

21. júla 2026

Sagan o nočných kontrolách na Tour de France: Nie je to nič neobvyklé, len to je nepríjemné


Tagy: antidopingové kontroly Tour de France 2026

Pri odovzdávaní moču na mužských pretekárov dozerajú kontrolóri rovnakého pohlavia, to isté platí u žien. Počas víkendu na Tour de France sa vo veľkom spomínali kontroly antidopingových ...



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4o8a6870 676x451 21.7.2026 (SITA.sk) - Pri odovzdávaní moču na mužských pretekárov dozerajú kontrolóri rovnakého pohlavia, to isté platí u žien.


Počas víkendu na Tour de France sa vo veľkom spomínali kontroly antidopingových komisárov, ktoré uskutočnili počas noci z soboty 18. na nedeľu 19. júla.

Nevyhla sa ani najlepším cyklistom planéty vrátane Jonasa Vingegaarda a aktuálne vedúceho Tageja Pogačara. Tí sa sťažovali na nedostatočný spánok, keďže ich zobudili o 02:00 h, respektíve o 05:00 h.

Dána to možno natoľko vyviedlo z miery, že počas náročnej 15. etapy spadol a vyšetrenia ukázali zlomeninu kľúčnej kosti, ktorá si vyžiada operáciu a na TdF predčasne skončil.

Zmena prišla po Armstrongovi


Francúzsky sudca schválil vykonanie nočných antidopingových kontrol spomenutých cyklistov, čo potvrdila parížska prokuratúra po tom, ako Medzinárodná testovacia agentúra (ITA) požiadala o povolenie na kontroly vykonané v noci.

Brat Petra Sagana Juraj sa vyjadril k tejto situácii, ktorú zažíval aj on počas svojej kariéry. "Všetci pretekári na tejto vrcholnej úrovni vedia o tom, že ich môžu každý deň takto prepadnúť a zobudiť antidopingoví komisári, aby sa podrobili skúške. Všetci sú monitorovaní a zaevidovaní v systéme Adams. To funguje už dlhé roky v cyklistickom svete hlavne po dopingových érach za čias Lanceho Armstronga či iných," prezradil pre web sportovy.cas.sk.

Ide o niečo úplne bežné. Jazdci zapíšu adresu, kde sa daný deň nachádzajú. Komisári môžu prísť hocikedy od piatej ráno do 23:00 h. "Takto fungovalo za našej éry ešte pred pár rokmi."

Pravda je základ


Adresa sa môže zmeniť, no len v okruhu do pár desiatok kilometrov. Spolu s bratom Petrom zažili kontroly aj o šiestej ráno.

"Nebolo to nič príjemné, ale je to v ich kompetencii. Aj pred MS v Dauhe sme to mali tiež. Nie je to nič neobvyklé, len to je nepríjemné," povedal s tým, že víťazov etáp a držiteľov jednotlivých dresov testujú po každej náročnej previerke, ale vezmú iba vzorky moču.

Ranná kontrola môže zobrať aj krv, trvá to asi polhodinu. "Musíte vyplniť aj dotazník, aké výživové doplnky beriete, či máte nejaké zdravotné problémy, kde sa sa posledné dni nachádzali. Treba napísať pravdu, to je základ."

Pri odovzdávaní moču na mužských pretekárov dozerajú kontrolóri rovnakého pohlavia, to isté platí u žien. Výsledky testov prídu o týždeň či dva do spomenutého systému.

"Boli to základné informácie, ale posledné roky to už neposielali, takže, ak ste boli v poriadku, tak to ani neprišlo," dodal 37-ročný Juraj Sagan.


Zdroj: SITA.sk - Sagan o nočných kontrolách na Tour de France: Nie je to nič neobvyklé, len to je nepríjemné © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: antidopingové kontroly Tour de France 2026
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