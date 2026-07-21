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21. júla 2026
Mládežnícki tréneri nevideli výplaty za tri ostatné mesiace. SFZ ich nevyplatil, hrozia mu súdmi
Od SFZ žiadajú bezodkladné doplatenie dlžných súm, oznámenie presného termínu vyplatenia a prijatie opatrení do budúcna, aby sa podobným situáciám predišlo. Slovenský futbalový zväz (SFZ) čelí ...
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21.7.2026 (SITA.sk) - Od SFZ žiadajú bezodkladné doplatenie dlžných súm, oznámenie presného termínu vyplatenia a prijatie opatrení do budúcna, aby sa podobným situáciám predišlo.
Slovenský futbalový zväz (SFZ) čelí ďalšiemu škandálu. Problémy s financiami pocítilo aj 52 trénerov a športových riaditeľov mládeže.
Podľa Futbalového zákulisia žiadajú o okamžité vyplatenie dlžných výplat za mesiace apríl, máj a jún 2026. Hnevá ich to aj preto, lebo svoju prácu vykonávali tak, ako aj mali.
Staronový prezident SFZ Ján Kováčik bol opätovne zvolený koncom februára a od toho času sa riešili najmä chýbajúce peniaze, spor s ministrom športu a cestovného ruchu Rudolfom Huliakom a voľba nového reprezentačného trénera.
Ukázalo sa na skúseného 61-ročného Vladimíra Weissa staršieho, ktoré plat sa diametrálne líši od jeho talianskeho predchodcu Francesca Calzonu. Napriek všetkému, mládežnícki kouči nevideli mzdy za tri mesiace.
Od SFZ žiadajú bezodkladné doplatenie dlžných súm, oznámenie presného termínu vyplatenia a prijatie opatrení do budúcna, aby sa podobným situáciám predišlo.
"Ak sa situácia urýchlene nevyrieši, budeme sa domáhať svojich práv zákonnými prostriedkami," dodali dotknutí kormidelníci podľa Futbalového zákulisia.
Lepšiemu finančnému stavu SFZ mohol pomôcť navrhovaný hĺbkový audit, no na nedávnej mimoriadnej konferencii zväzu zaň nezahlasovala potrebná väčšina.
Konkrétne len 22 členov bolo za, 27 proti, 21 sa zdržalo a traja nehlasovali. Návrh teda neprešiel, čo určite hnevá nielen mládežníckych trénerov.
Zdroj: SITA.sk - Mládežnícki tréneri nevideli výplaty za tri ostatné mesiace. SFZ ich nevyplatil, hrozia mu súdmi © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský futbalový zväz (SFZ) čelí ďalšiemu škandálu. Problémy s financiami pocítilo aj 52 trénerov a športových riaditeľov mládeže.
Podľa Futbalového zákulisia žiadajú o okamžité vyplatenie dlžných výplat za mesiace apríl, máj a jún 2026. Hnevá ich to aj preto, lebo svoju prácu vykonávali tak, ako aj mali.
Staronový prezident SFZ Ján Kováčik bol opätovne zvolený koncom februára a od toho času sa riešili najmä chýbajúce peniaze, spor s ministrom športu a cestovného ruchu Rudolfom Huliakom a voľba nového reprezentačného trénera.
Ukázalo sa na skúseného 61-ročného Vladimíra Weissa staršieho, ktoré plat sa diametrálne líši od jeho talianskeho predchodcu Francesca Calzonu. Napriek všetkému, mládežnícki kouči nevideli mzdy za tri mesiace.
Od SFZ žiadajú bezodkladné doplatenie dlžných súm, oznámenie presného termínu vyplatenia a prijatie opatrení do budúcna, aby sa podobným situáciám predišlo.
"Ak sa situácia urýchlene nevyrieši, budeme sa domáhať svojich práv zákonnými prostriedkami," dodali dotknutí kormidelníci podľa Futbalového zákulisia.
Lepšiemu finančnému stavu SFZ mohol pomôcť navrhovaný hĺbkový audit, no na nedávnej mimoriadnej konferencii zväzu zaň nezahlasovala potrebná väčšina.
Konkrétne len 22 členov bolo za, 27 proti, 21 sa zdržalo a traja nehlasovali. Návrh teda neprešiel, čo určite hnevá nielen mládežníckych trénerov.
Zdroj: SITA.sk - Mládežnícki tréneri nevideli výplaty za tri ostatné mesiace. SFZ ich nevyplatil, hrozia mu súdmi © SITA Všetky práva vyhradené.
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