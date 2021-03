Sagan odštartuje sezónu na Tirreno-Adriatico, preteky si chce užiť

Neabsolvoval vysokohorskú prípravu

9.3.2021 - Tirreno-Adriatico alebo Preteky dvoch morí sa po minuloročnej septembrovej náhrade vracajú k pôvodnému jarnému termínu. A 56. ročník tradičného podujatia siedmich etáp od Tyrrhenského mora k Jadranu bude aj s Petrom Saganom.Trojnásobný majster sveta sa predstaví po 45-dňovej izolácii, keď vinou nákazy koronavírusom nemohol poriadne trénovať. Zároveň Sagan bude súťažiť prvýkrát od októbrového vystúpenia na Giro d'Italia, kde vyhral jednu z etáp."Karanténa ma obrala o viacdňový kvalitný tréning. Neabsolvoval som vysokohorskú prípravu. Neviem, na čom som, a na čo si môžem trúfať," cituje Petra Sagana nemecká verzia Eurosportu. "Momentálne je zo všetkého najdôležitejšie, že konečne idem súťažiť. Som veľmi rád, že som sa dočkal a idem si to tam užiť," dodal Sagan.Preteky Tirreno-Adriatico budú mať obrovskú konkurenciu. Medzi kandidátmi na celkový triumf vyčnieva úradujúci majster sveta Francúz Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick Step), ale aj univerzálny Belgičan Wout van Aert (Jumbo Visma), úradujúci šampión Tour de France Slovinec Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), Kolumbijčan Egan Bernal (Ineos Grenadiers) či Dán Jakob Fuglsang (Astana - Premier Tech).Na štarte budú aj štyria víťazi tohto prestížneho podujatia z nedávnej minulosti Brit Simon Yates (Team BikeExchange), Poliak Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), Kolumbijčan Nairo Quintana (Arkéa Samsic) a Talian Vincenzo Nibali (Trek - Segafredo). Špeciálne nebezpečný môže byť Holanďan Mathieu van der Poel, ktorý v sobotu vo veľkom štýle vyhral veľkú taliansku klasiku Strade Bianche. Cyklista tímu Alpecin-Fenix však uviedol, že jeho primárnym cieľom bude pomoc belgickému kolegovi Timovi Merlierovi v šprintérskych koncovkách etáp."Široké pole kvalitných šprintérov tvoria Kolumbijčan Fernando Gaviria, Talian Niccolo Bonifazio, Austrálčan Caleb Ewan, Kolumbijčan Álvaro Hodeg, Taliani Elia Viviani a Sonny Colbrelli. Peter Sagan absolvuje svoj sezónny debut po tom, čo začiatkom februára chytil COVID-19. Viviani sa zasa vracia po problémoch so srdcovou arytmiou, hoci on už absolvoval preteky Okolo SAE," napísal web cyclingnews.com.Cyklisti na ceste od mora k moru absolvujú dovedna 1109 km a až v troch zo siedmich etáp budú prekonávať viac ako 200 km. "Pôjde o to, aby väčšina z nich pripravila svoju hlavu aj metabolizmus na takmer 300 km v sedle na blížiacom sa monumente Miláno - San Remo. Hneď v prvý deň sa zrejme dostanú k slovu šprintéri, keďže na programe je len mierne zvlnená etapa so štartom aj cieľom v Lido di Camaiore (156 km). Na záver sa bude jazdiť na 9 km dlhom pobrežnom bulváre zrejme v extrémnej rýchlosti. Preteky vyvrcholia v utorok 16. marca časovkou na 10,1 km v San Benedetto del Tronto, kde budú môcť ukázať svoje schopnosti Filippo Ganna či Wout van Aert," doplnil web cyclingnews.com.