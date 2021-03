Svetový pohár v Jasnej priniesol úspech sociálnym sieťam, najsledovanejší bol rozhovor so Shiffrinovou (video)

Prevýšili očakávania

Novinári sa presunuli do virtuálneho priestoru

9.3.2021 - Keďže prísne opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 znemožnili účasť divákov na víkendových pretekoch Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní žien v Jasnej, organizátori sa rozhodli fanúšikom sprostredkovať dianie pod Chopkom prostredníctvom sociálnych sietí. Sledovanosť v online priestore prekonala všetky ich očakávania, keďže relácia Štúdio Jasná počas celého predchádzajúceho týždňa mala dovedna viac ako 212-tisíc vzhliadnutí."Čísla nás neskutočne prekvapili. Pripisujeme to zaujímavému obsahu a pútavým súťažiam, v ktorých mohli diváci okrem darčekov s logom Svetového pohára vyhrať napríklad vozidlo Audi na týždeň s plnou nádržou. Ďakujeme všetkým partnerom, ktorí projekt podporili,“ uviedla marketingová manažérka Svetového pohára Jana Tužinská prostredníctvom tlačovej správy.Štúdio Jasná prinášalo rozhovory s unikátnymi hosťami, množstvo zaujímavých informácií zo zákulisia pretekov, unikátne zábery a rozhovory z prípravy trate, analýzy pretkané súťažami a zábavou. "Sme veľmi milo prekvapení zo záujmu fanúšikov, ktorí si našli cestu na našu online platformu. Čísla niekoľkonásobne prevýšili naše očakávania. Síce by sme skvelých slovenských priaznivcov mali najradšej priamo v Jasnej, no ich záujem a podporu na diaľku si mimoriadne ceníme,“ doplnil predseda organizačného výboru SP Matej Hulej.Okrem toho organizátori SP v Jasnej pripravili mnoho ďalších videí, ktoré mali spolu cez 1,1 milióna zhliadnutí. "Vôbec najúspešnejším videom bol rozhovor Adama Žampu s americkou hviezdou Mikaelou Shiffrinovou, ten si pozrelo vyše 163-tisíc ľudí. Celkovo rozrátané v čase diváci strávili pozeraním videí Svetového pohára vyše 2 roky,“ prezradila mediálna manažérka SP Michaela Grendelová."Počas týždňa, v ktorom sa konal Svetový pohár v Jasnej, sme zverejnili bezmála 140 postov a nespočetne veľa stories. Záber sociálnych sietí je vyše 1,5 milióna ľudí. Máme vyše 84-tisíc reakcií a cez 19-tisíc komentárov za týždeň. Naše príspevky boli zdieľané vyše 6-tisíc krát,“ spresnila Grendelová.Do virtuálneho priestoru sa museli presunúť aj novinári. "Pre médiá sme mali pripravenú online platformu, cez ktorú sa mohli pripojiť na tlačové konferencie najlepších lyžiarok v Jasnej. Mohli klásť otázky online v reálnom čase bez toho, aby sa s lyžiarkami museli osobne stretnúť. Hviezdy typu Vlhová, Shiffrinová boli v samostatnom online štúdiu, z ktorého komunikovali s novinármi,“ doplnila Grendelová.